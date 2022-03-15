Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

AA
15 Mart 2022 Salı, 15:50
Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti
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Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Adamo, telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Adamo'yu tebrik etti.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, yayımladığı kararnameyle, eski Savunma Bakanı Michael Moussa Adamo'nun yeni kabinede Dışişleri Bakanı olduğunu duyurmuştu.




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