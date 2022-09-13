Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'lı mevkidaşı görüştüğü bilgisini sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 09:53
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov’la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan Azerbaycan

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