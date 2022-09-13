Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'lı mevkidaşı görüştüğü bilgisini sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov’la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov’la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 13, 2022
Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı. ????????
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