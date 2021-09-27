CDC’den endişe yaratan açıklama: ‘Hastaneler dolup taşıyor’

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:48

CDC Direktörü Rochelle Walensky, ABD’nin bazı bölgelerinde hastane yataklarının tükenmekte olduğunu belirtti.

Walensky, “Bu, artık kimin solunum cihazı alacağı, kimin yoğun bakım yatağı alacağı hakkında tartıştığımız anlamına geliyor. Bunlar kolay tartışmalar değil ve sağlık sistemimizin olmasını istediğimiz bir nokta değil.”

Walensky, trafik kazaları veya kalp krizi nedeniyle gelecek kişilerin gerekli bakımı alamayabileceğinden endişeli olduğunu da belirtti.

UYARIDA BULUNDU

Sözcü’de yer alan habere göre, 18-24 Eylül tarihleri arasında ABD hastaneleri, CDC verilerine göre günlük ortalama yaklaşık 9.000 koronavirüs hastasını kabul etti. Bu sayı, yedi günlük ortalamanın 16.489’da zirve yaptığı ocak ayının başından çok daha düşük olsa da Walensky, hastanelerin Covid-19’a karşı aşılanmamış hastalarla dolup taştığı konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde de Kaiser Health News, Montana’daki bir hastanede çok fazla aşılanmamış Covid-19 hastası olduğunu ve hastane kapasitesinin yüzde 160 olduğunu, hastaları tedavi etmek için de koridorların bile dolduğunu bildirdi.

Eylül ayının başlarında da Idaho’daki bir hastane, çok az hastane yatağı olduğu için bazı Covid-19 hastalarını konferans odalarına yerleştirmek zorunda kalabileceğini söylemişti.