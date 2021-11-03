CDC’den tartışılan soruya yanıt: Hangi bağışıklık türü daha etkili?

03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:02

Bilim insanlarının salgının başlangıcından bu yana yanıtlamaya çalıştığı, ‘Bir kişinin Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra kazandığı bağışıklık mı daha kuvvetli aşı ile sağlanan bağışıklık mı?’ sorusu yanıt buldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu hafta ayrıntılı Covid-19 raporunu yayınladı. Çok sayıda araştırma ve belgenin incelendiği raporda, hem enfeksiyon kaynaklı hem de aşı kaynaklı bağışıklığın en az altı ay boyunca sürdüğünü, ancak aşının hastalık geçirenlere oranla antikorlarda daha büyük bir artış sağladığını ortaya koydu.

KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Bilim insanları, iki tür bağışıklığı karşılaştırırken, araştırmaların aşılamanın “insanları Covid-19’dan korumak için tek başına enfeksiyondan daha yüksek, daha sağlam ve daha tutarlı bir bağışıklık düzeyi” sağladığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüs enfeksiyonlarının bazı kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olduğunu belirtirken bazılarının hiç semptom göstermediğine dikkat çekti.

Sözcü’nün haberine göre, raporda, enfeksiyonu atlattıktan sonraki antikor seviyelerinin kişiden kişiye değiştiği belirtildi. Daha yüksek seviyelerde nötralize edici antikorların genellikle daha yüksek korumayı işaret ettiğini söyleyen bilim insanları bir bireyi hangi seviyede antikorların koruyacağını tam olarak bilmediklerini belirtti.