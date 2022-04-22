Çeçen milisler: 'yok etme ve arındırma' emri yerine getirildi!

22 Nisan 2022 Cuma, 12:32

Ukraynalı haber ajansı Ukraine World'ün haberine göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Çeçen milislerin Mariupol'ü ele geçirdiğini bildiren bir videosunu yayınladı.

Video'daki milislerin lideri yanan bir binanın önünde, "Mariupol'u yok etme ve temizleme emri yerine getirildi. Başkan Putin'in emri yerine getirildi, Kadirov'un emri yerine getirildi" diye bağırdığını bildirdi.

Rusya'dan görüntüler ile ilgili bir açıkama yapılmadı.