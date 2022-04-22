Çeçen milisler: 'yok etme ve arındırma' emri yerine getirildi!
Çeçen milisleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şehri "yıkıp, temizleyin" emrinin yerine getirildiğini söyledi.
Ukraynalı haber ajansı Ukraine World'ün haberine göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Çeçen milislerin Mariupol'ü ele geçirdiğini bildiren bir videosunu yayınladı.
Video'daki milislerin lideri yanan bir binanın önünde, "Mariupol'u yok etme ve temizleme emri yerine getirildi. Başkan Putin'in emri yerine getirildi, Kadirov'un emri yerine getirildi" diye bağırdığını bildirdi.
Rusya'dan görüntüler ile ilgili bir açıkama yapılmadı.
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