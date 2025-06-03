Çek siyasetini sarsan bitcoin skandalı: Muhalefet güvensizlik oyu çağrısı yaptı

Çekya’da Adalet Bakanı Pavel Blažek, eski bir mahkumdan alınan yüklü miktardaki Bitcoin bağışı nedeniyle görevinden istifa etti.

Söz konusu bağışın bakanlık adına kabul edildiği belirtilirken, olay kamuoyunda büyük tepki çekti.

Ana muhalefet partisi ANO’nun Genel Başkan Yardımcısı Karel Havlicek, salı günü Çek Televizyonu’na yaptığı açıklamada, gelişmenin ardından hükümetin güvenilirliğini yitirdiğini savundu.

Havlicek, “Eğer olağanüstü bir şey olmazsa güvensizlik oyu çağrısı yapacağız. Başka bir seçenek kalmadı” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞI ESKİ HÜKÜMLÜ YAPTI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı’na yapılan 45 milyon dolarlık Bitcoin bağışı, geçmişte dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş bir iş insanı tarafından gerçekleştirildi.

Bu bağışın kamu bütçesi yerine doğrudan bakanlık adına yapılması ve kaynağının tartışmalı oluşu, tepkileri artırdı.

İktidardaki koalisyon hükümeti, istifayla birlikte hem muhalefetin hem de kamuoyunun baskısıyla karşı karşıya kaldı. Güvensizlik oylamasının mecliste nasıl sonuçlanacağı henüz net değil, ancak olayın siyasi dengeleri sarsabileceği değerlendiriliyor.