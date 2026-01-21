Çekya Başbakanı’ndan Grönland gafı: Yerini öğrenmek için küre aldım

Çekya Başbakanı Andrej Babiš, Grönland tartışmalarının gündemde olduğu dönemde yaptığı açıklamayla sosyal medyada alay konusu oldu.

Babiš, gazetecilere “Grönland’ın tam olarak nerede olduğunu bilmek için 15 bin krona bir dünya küresi aldım” dedi.

Bu sözler kısa sürede tepki çekerken, sosyal medya kullanıcıları Başbakan’ı “temel coğrafya bilgisi” üzerinden eleştirdi.

Babiš’in açıklamasının ardından çok sayıda kullanıcı, “Okuldan temel bilgiler bile yok” yorumlarıyla Çek lideri hedef aldı. Açıklama, Grönland’ın konumuna ilişkin tartışmaların uluslararası gündemde yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

“ASLINDA KASTIM O DEĞİLDİ”

Tepkilerin büyümesi üzerine Babiš, Facebook hesabından bir paylaşım yaparak sözlerine açıklık getirdi.

Paylaşımında kendisiyle de dalga geçen Babiš, “Bazıları beni başka bir beyne sahip oldukları için küçümsüyor” ifadelerini kullandı.

Babiš, açıklamasında iki boyutlu dünya haritalarının Grönland’ı olduğundan büyük gösterdiğini savundu. Ona göre dünya küresi, Grönland’ın Avrupa ve ABD’ye göre gerçek büyüklük ve konumunu daha doğru biçimde gösteriyor.

Babiš ayrıca, küre üzerinde Rusya’nın Grönland’a ne kadar yakın olduğunun da “daha net görüldüğünü” belirterek, Rus füzelerinin Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika’ya ulaşabileceğine dikkat çekti.

Babiš, Grönland’ın “elbette Danimarka’ya ait olduğunu” söylerken, aynı zamanda ABD ile Danimarka’yı diplomatik müzakereye çağırdı.

Babiš, “Umarım iyi sonuçlanır ve müttefikler anlaşır” dedi.