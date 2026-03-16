Son Dakika... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişinin savcılıktaki işlemleri de tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş ve Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, "rüşvet almak" iddiasıyla, Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal ise "rüşvet suçuna iştirak" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"KÖTÜLÜKLE MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine yönelik suçlamaların iftira olduğunu belirterek, dün akşam sosyal medya hesabından mesaj yayımlamıştı.

Günel, "Değerli hemşehrilerim; haksızlıkla, kumpasla, kötülükle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Kuşadası’na yaptığımız hizmetler tüm varlığını 'koltuğa' bağlayan birini rahatsız etti. Aslında uzun süredir bu kötülükle mücadelemiz devam ediyor. Ben 6 m2’lik alanda özgürüm, vicdanım rahat. Ama bana inanın ve güvenin ki; bana ve arkadaşlarıma iftira atanlar asla kamu vicdanında özgür olamayacak, mahkum olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇERÇİOĞLU'NUN TRANSFER BEDELLERİNDEN BİRİSİ..."

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gözaltına tepki gösterdiği açıklamasında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında konuşmuştu.

Tezcan, Günel'in gözaltına alınmasını, "Sayın Ömer Günel Kuşadası Belediye Başkanı. Kuşadası'nın sevdiği, Türkiye'de başarılı belediye başkanlarımızın içerisinde olan, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gibi. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve biliyoruz ki Ömer Günel'e yapılan bu kumpas soruşturması, bir süre önce topuklayarak AK Parti'ye kaçan, giden Çerçioğlu'nun transfer bedeli. Anlaşılan o ki AK Parti'ye topuklayan Çerçioğlu'nun transfer bedellerinden birisi de Ömer Günel'in kellesini almakmış. Bunun planı ve hesabı bugün burada görülüyor" sözleri ile değerlendirmişti.