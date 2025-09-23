Çekya'dan Türkiye açıklaması: Hayati bir NATO müttefiki

Marian, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ülkesinin başkenti Prag'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Burada konuşan Marian, Çekya ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikası, Rusya-Ukrayna Savaşı, Ortadoğu ve Balkanlardaki durum gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliğindeki yeri ve Filistin meselesine ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Marian, ülkesinin, Türkiye'nin NATO'daki rolünü "çok değerli" gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki rolünü kavradıkları ve "hayati bir NATO müttefiki" olarak gördükleri mesajını veren Marian, Ankara'nın Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemine atıfta bulundu.

Marian, ülkesinin Filistin meselesinde "güçlü bir şekilde" iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Marian, ayrıca İsrail'i tarihsel ve uzun vadeli ortakları olarak gördüklerini sözlerine ekledi.