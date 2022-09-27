Çekya'dan göçmenlere tedbir: Slovakya sınırında kontrollere başlıyor

27 Eylül 2022 Salı, 12:06

Çekya Başbakanı Petr Fiala dün gece yaptığı açıklamada ülkeye yasadışı yollardan giren göçmen sayısındaki ciddi artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanması kararı aldıklarını duyurdu.

Sınır kontrollerine 28 Eylül Çarşamba gece yarısı başlanacağı bildirilirken, uygulamanın ilk etapta 10 gün süreceği belirtildi.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakusan ise söz konusu süre zarfında Slovakya ile daha etkili önlemler alınması konusunda müzakere yürütüleceğini belirtirken, Çekya’nın istediğini elde edememesi durumunda ise sınır kontrollerinin uzayacağı ifade edildi.

'GÖÇMENLERİN ÇOĞU SURİYELİ, HEDEF ÜLKE ALMANYA'

2021 yılı boyunca toplamda bin 330 göçmenin yasa dışı yollardan giriş yaptığı Çekya’ya 2022 yılı başından bu yana ise 11 bin göçmen yasadışı yollardan giriş yaptı.

Yalnızca son üç buçuk ayda yasadışı yollardan giren göçmen sayısının yaklaşık 9 bin 500’e yaklaşması üzerine Vit Rakusan, "Bu yıl yaşamakta olduğumuz emsalsiz bir şey. Göçmenlerin çoğu Suriyelilerden oluşuyor. Hedef ülke Almanya" dedi.