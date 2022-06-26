Cemal Kaşıkçı davası resmen kapatıldı: 'Prens gelmeden dava düşürüldü'

26 Haziran 2022 Pazar, 09:38

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davanın düşürülmesine karar verdiği ortaya çıktı.

Kararda, Suudi Arabistan Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak Dairesi’nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararıyla 8 sanık hakkında hüküm verildiğini, bazı sanıklar hakkında da beraat kararı verildiği belirtildi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü "Prens gelmeden dava düşürüldü" başlıklı yazısında "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere mahkeme oy birliği ile “Talebe uygun” karar verdi. Ne zaman? 17 Haziran 2022 tarihinde" dedi.

"NASIL PRENS GELDİYSE..."

O günlerde, Prens Selman'ın Türkiye'ye geleceği belli olduğunu ifade eden Öztürk, "26 sanıkla ilgili Türkiye'deki dava düştü. Onlarla ilgili çıkarılan yakalama kararları, kırmızı bültenle aranmaları da ortadan kalktı. Nasıl Prens geldiyse, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından haklarında dava açılmış olanlar da, dosya düştüğü için artık ülkemize rahatlıkla girip çıkabilecekler" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Evlilik hayalleri kuran, nikah için hazırlık yapan Hatice Cengiz, onun avukatı Gökmen Başpınar ne yapsın? Mahkemenin “Düşme” kararını da istinafa götürecek. Dosyanın Suudi Arabistan'a verilmesine üzerine Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun sonucunu beklemeye devam edecek. Prens gelmeden gazeteci katillerinin dosyası düşürüldü. Tarihler rastlantı mı, bilinçli mi bilemiyorum. Gazeteci katilleri gözünüz aydın kurtuldunuz. Hakkınızdaki Yakalama kararı kaldırıldı. İstediğiniz zaman Türkiye'ye gelebilirsiniz! Geçmişte Prens ve sizler için söylenenler de unutuldu gitti"