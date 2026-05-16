Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cemal Kaşıkçı dosyası yeniden açılıyor: Fransa’da yeni soruşturma başlatıldı

Cemal Kaşıkçı dosyası yeniden açılıyor: Fransa’da yeni soruşturma başlatıldı

16.05.2026 14:26:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Cemal Kaşıkçı dosyası yeniden açılıyor: Fransa’da yeni soruşturma başlatıldı

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasında yeni gelişme... Fransa’da işkence ve zorla kaybetme suçlamalarını kapsayan yeni bir soruşturma açıldığı açıklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fransa’da bir hakim, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bir soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), soruşturmanın işkence ve zorla kaybetme suçlamalarını kapsayacağını açıkladı.

PNAT tarafından yapılan açıklamada, insan hakları örgütleri TRIAL International ve Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yapılan başvuruların Paris Temyiz Mahkemesi tarafından “kabul edilebilir” bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Kaşıkçı’nın çalıştığı kurum olan DAWN tarafından yapılan ayrı başvurunun ise kabul edilmediği aktarıldı.

İSTANBUL’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda Suudi ajanlar tarafından öldürülmüş ve cesedi parçalanmıştı.

ABD istihbaratı, operasyonun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından onaylandığına inandığını açıklamıştı.

Bin Selman ise cinayet emrini verdiğini reddetmiş ancak olayın “kendi yönetimi sırasında gerçekleştiğini” kabul etmişti.

Türkiye’de görülen davada ise İstanbul’daki mahkeme, 2022 yılında 26 Suudi sanık hakkındaki yargılamayı durdurmuş ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

Karar, insan hakları örgütleri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Fransız yasaları, belirli ağır suçların yurtdışında işlenmiş olması halinde soruşturma açılmasına imkân tanıyor. Ancak dava açılabilmesi için şüphelilerin Fransa topraklarında bulunması gerekiyor.

İlgili Konular: #cemal kaşıkçı #fransa

İlgili Haberler

ABD-Küba hattında yeni kriz kapıda: Raul Castro’ya dava hazırlığı
ABD-Küba hattında yeni kriz kapıda: Raul Castro’ya dava hazırlığı ABD basınında yer alan iddiaya göre Donald Trump yönetimi, Küba’nın eski lideri Raul Castro hakkında 1996 yılında dört kişinin öldüğü uçak saldırısıyla bağlantılı olarak suçlama hazırlığında. Olay, ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığı yarattı.
Küba karanlığa gömüldü: Elektrik şebekesi çöktü, halk sokağa indi
Küba karanlığa gömüldü: Elektrik şebekesi çöktü, halk sokağa indi ABD’nin uyguladığı yakıt ablukası altındaki Küba’da derinleşen enerji krizi ülke genelinde yaşamı felç etti. Ülkenin elektrik şebekesinde yaşanan kısmi çöküş nedeniyle doğu bölgelerinde yeniden geniş çaplı kesintiler yaşanırken, Havana’da günlerdir süren elektrik sorunları protestolara dönüştü.
Havana karanlığa gömüldü: Küba’da sokaklar karıştı
Havana karanlığa gömüldü: Küba’da sokaklar karıştı Küba’nın başkenti Havana’da saatler süren elektrik kesintileri ve derinleşen yakıt krizi nedeniyle yüzlerce kişi sokaklara çıktı. ABD’nin yakıt ambargosunun ardından ülkenin enerji sisteminin “kritik noktaya” geldiği belirtilirken protestocular, “Işıkları açın” sloganları attı.