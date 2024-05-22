Tarihi törenden çarpıcı görüntüler: Cenaze namazını dini lider kıldırdı

İran halkı, başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin dört bir yanından, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer mesai arkadaşlarının cenazesine akın etti. Cenaze namazını, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:50
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İranlılar, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin cenaze töreni için başkent Tahran sokaklarını doldurdu.

Şehir merkezinde, Reisi'nin portrelerine sarılarak yas tutan kalabalık erken saatlerden itibaren Tahran Üniversitesi çevresinde toplanmaya başladı. Cenaze namazını ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

Üst düzey yetkililer tarafından kuşatılan Hamaney, aralarında kazada yaşamını yitiren Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan'ın da bulunduğu cenazelerin başında dualar okudu.

CENAZE NEREYE DEFNEDİLECEK?

Tahran'da merhum cumhurbaşkanını selamlayan dev pankartlar içinde "mazlumların hizmetkârına veda" yazılı pankart dikkat çekti. Ayrıca Tahran sakinlerinin, kısa mesajlar ile cenazeye davet edildikleri bildirildi.

Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen cenaze töreni, salı günü Tebriz ve Kum'da on binlerce siyah giyimli Şii din adamının matem görüntüleriyle başlamıştı.

Cenazeler Tahran'dan, İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Reisi'nin memleketi Meşhed'e götürülecek ve burada, İmam Rıza Türbesi'ndeki cenaze törenlerinin ardından defnedilecek.

Ölümünün ardından, küresel müttefikler Rusya ve Çin ile NATO taziyelerini iletirken BM Güvenlik Konseyi de ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan sınırında düzenlenen bir törene katıldıktan sonra Tebriz kentine dönmek üzere yola çıkan Reisi'nin helikopteri, pazar günü İran'ın kuzeybatısında, sisle kaplı bir dağın yamacına düştü.

Türkiye'nin de Akıncı SİHA'lar ile destek verdiği arama kurtarma operasyonu pazartesi günü erken saatlerde sonuçlandığında Reisi ve beraberindekilerin naaşına ulaşıldığı duyuruldu.

Hamaney'in yerine dini lider olması beklenen Reisi 63 yaşındaydı.


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