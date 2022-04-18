Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor
Ukrayna’nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.
Ukrayna’nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Acil Durumalar Servisi, patlayıcı uzmanlarının yoğun olarak Vinnitsa, Volhinya, Poltava, Kirovohrad, Hmelnitski bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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