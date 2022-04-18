Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:18

Ukrayna’nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumalar Servisi, patlayıcı uzmanlarının yoğun olarak Vinnitsa, Volhinya, Poltava, Kirovohrad, Hmelnitski bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.