Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Ukrayna’nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.

DHA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:18
Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor
Abone Ol google-news

Ukrayna’nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Acil Durumalar Servisi, patlayıcı uzmanlarının yoğun olarak Vinnitsa, Volhinya, Poltava, Kirovohrad, Hmelnitski bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler