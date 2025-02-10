Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurdu: Midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:31

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:31

İngiltere'de 15 yaşındaki bir kız, "Rapunzel sendromu" adı verilen alışılmadık bir durum geliştirdikten sonra midesinden bir kıl yumağı aldırmak zorunda kaldı.

Sağlık görevlileri, çağrılmadan önce birkaç gün boyunca mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri yaşayan kızın, birkaç gün önce ailede de görüldüğü için ilk başta gıda zehirlenmesi geçirdiğini düşünmüştü.

Ancak, yapılan kontrollerin ardından daha fazlasının olduğu ve bağırsaklarında trikobezoar olarak bilinen gastrointestinal sistemde biriken büyük bir tıkanıklık olduğu anlaşıldı.

Karmaşık bir prosedürün ardından doktorlar, kızın midesinden 2,468 gram ağırlığında bir kıl yumağı çıkardılar.

Kıl yumağının, laparotomi olarak bilinen bir işlemle cerrahi olarak çıkarılması gerekiyordu, ancak prosedür kızın sağlığının hızla kötüleşmesine neden oldu ve hipotermi durumuna girerek kanın pıhtılaşmasını zorlaştıran bir durum olan koagülopati belirtileri gösterdi.

Gerçekleştirilen operasyon sonrasında kıl yumağı alındı, kızın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ameliyattan sonra ailesi sağlık görevlilerine, kızın Covid-19 pandemisinin başlangıcında başlayan saç çekme ve çiğneme davranışları gösterdiğini söyledi. Tıbbi literatüre göre bu, son derece nadir görülen Rapunzel sendromunun tipik nedenidir. Kızın ailesi, onu saçını yerken hiç görmediklerini, ancak bir tarafının diğerinden daha kısa olduğunu fark ettiklerini söyledi.

RAPUNZEL SENDROMU

Rapunzel sendromu, insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Hastalık, Grimm Kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel'den esinlenerek adlandırılmıştır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendirilir.

Hastalığın belirtileri arasında en sık rastlananlar şunlardır: