Cezaevindeki ibadet odasında 'cinsel ilişki' skandalı

23 yaşındaki Isabelle Dale, Surrey’deki HMP Coldingley Cezaevinde görev yaptığı dönemde soygun suçundan hükümlü Shahid Sharif ile yasak bir ilişki yaşamakla suçlanıyor.

Çiftin ayrıca, Kent bölgesindeki HMP Swaleside Cezaevi’ne sentetik uyuşturucu sokmak için komplo kurdukları iddia ediliyor.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

19 Temmuz 2022 tarihli CCTV görüntülerinde, Dale’in Sharif ile birlikte hapishanenin ibadet odasına girdiği, iki mahkûmun da dışarıda gözcülük yaptığı görülüyor. İkili, dört dakika sonra odadan çıkarken, Dale’in kemerini düzelttiği fark ediliyor.

Isabelle Dale

Savcılık ayrıca, Dale’in Sharif’e 'mahkûma e-posta gönder' sistemi üzerinden flört içerikli mesajlar yolladığı ve 100 sterlin para transferi yaptığı iddialarında bulundu.

UYUŞTURUCULU ZARF

Sharif’in başka bir hapishaneye nakledilmesinden sonra Dale’in, onun isteği üzerine, 'uyuşturucu ile kaplanmış zarfları' hapishaneye sokmaya çalıştığı öne sürüldü.

Dale’in Eylül ve Ekim 2022 arasında Sharif’i üç kez ziyaret ettiği, CCTV kayıtlarında ikilinin birbirine sarılıp öpüştüğünün görüldüğü aktarıldı.

Savcılık, Dale’in ayrıca Sharif’in Snapchat hesabını uyuşturucu ticareti için kullandığını ve uyuşturucuyu temin etmek amacıyla Sharif’in tanıdığı Lilea Sallis isimli bir kadından madde satın aldığını belirtti.

Gözaltına alınmasının ardından yapılan aramada, röntgen cihazlarını aldatmak için kullanılan karbon kâğıtlar ve Dale ile Sharif’in birlikte olduğu çerçeveli bir tablo ele geçirildi.

Shahid Sharif

BAŞKA BİR MAHKUMLA DAHA...

2021 yılında cezaevi hizmetine katılan Dale, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Savcı Kieran Brand, Londra’daki Southwark Kraliyet Ceza Mahkemesi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu dava, hapishane yolsuzluğu ile uyuşturucu ve cep telefonu kaçakçılığı iddialarını konu alıyor. Isabelle Dale, o dönemde HMP Coldingley’de görev yapan bir memurdu. Mahkûm Shahid Sharif ile cinsel ilişki yaşadığı, ardından da onunla birlikte yasadışı maddeyi hapishaneye sokmak için anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

Savcılık ayrıca Dale’in en az bir başka mahkûmla daha cinsel ilişki yaşadığı yönünde deliller bulunduğunu öne sürdü.

Isabelle Dale ise tüm suçlamaları reddediyor.