Cezaevlerinde yeni dönem: Yapay zekâyla şiddete geçit yok!

İngiltere’de cezaevlerinde görev yapan memurlar, yapay zekâ destekli sistemlerle mahkûmlardan gelebilecek saldırıları önceden tahmin edebilecek.

The Telegraph’ın haberine göre, yeni teknoloji sayesinde hükümlülerin risk seviyesi değerlendirilecek; böylece saldırgan eğilimler taşıyan mahkûmlar yüksek güvenlikli cezaevlerine sevk edilebilecek, ayrı hücrelere alınabilecek veya özel gözetim altına alınabilecek.

Yapay zekâ yalnızca fiziksel tehditleri önlemekle kalmayacak.

El konulan cep telefonları üzerinde yapılan taramalarla, mahkûmların uyuşturucu ticareti, şiddet planları ya da dronla cezaevine kaçak madde sokma girişimleri gibi faaliyetlerini içeren gizli kodlar da tespit edilebilecek. Sistem, bugüne kadar 33 bin telefondan alınan 8.6 milyon mesajı analiz etti bile.

DİJİTAL KİMLİK GELİYOR

Adalet Bakanlığı ayrıca tüm hükümlüler için tekil dijital kimlik oluşturmayı planlıyor. Bu kimlikler, mahkûmun mahkeme, cezaevi ve denetimli serbestlik süreçlerindeki tüm kayıtlarını birleştirecek. Bu sayede eski sistemlerdeki yazım hataları ya da eksik bilgiler yüzünden gözden kaçan dosyalar da yapay zekâ sayesinde tam olarak eşleştirilecek.

Yeni sistemler sadece güvenliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu çalışanlarının iş yükünü de hafifletecek.

Probasyon memurları artık AI yardımıyla rapor yazma, bilgi arama ve belgeleri düzenleme işlerini yarı sürede tamamlayabiliyor. Bakanlık çalışanlarının her birine, e-posta yazımından belge özetlemeye kadar birçok konuda yardımcı olacak güvenli bir AI asistanı tahsis edilecek.

Adalet Bakanı Shabana Mahmood, haziran ayında teknoloji firmalarına çağrı yaparak elektronik bileklik, davranış takibi ve konum izleme gibi fikirleri hayata geçirmelerini istedi.

Mahmood, “Teknolojiyle hükümetin daha verimli çalışmasını, cezaevlerinin kapasite sorununu çözmesini ve toplumun daha güvenli hâle gelmesini sağlayacağız” dedi.

ARKA PLANDA ARTAN TEHDİTLER

Bu yeni adımlar, cezaevlerinde şiddetin rekor seviyeye ulaştığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz aylarda, Manchester Arena saldırganı Hashem Abedi tarafından üç gardiyan bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Hükümetin, saldırıların ardından vaat ettiği bıçak geçirmez yelekler hâlâ cezaevi görevlilerine ulaştırılamadı.

Hükümetin hedefi, sadece cezaevlerinde değil; okullar, hastaneler ve diğer kamu kurumlarında da yapay zekâ teknolojilerinden yararlanmak.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer da ocak ayında yaptığı bir konuşmada “Yapay zekâ, kamu hizmetlerini dönüştürmek için büyük bir fırsat” açıklamasında bulunmuştu.