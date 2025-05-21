Cezaevlerine cep telefonu operasyonu: Suç ağı deşifre edildi

Fransa’da düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla, mahkumların yasa dışı faaliyetlerde kullandığı Çin malı ultra küçük telefonlara el konuldu.

Polis, bu cihazların suikast emirlerinden uyuşturucu ticaretine kadar çok sayıda suçta kullanıldığını duyurdu.

“Operation Prison Break” (Operasyon Hapishane Firarı) adı verilen baskınlarda, ülke genelinde 66 cezaevindeki 500 hücrede arama yapıldı.

Aranan cihazlar, çoğu zaman bir çakmaktan büyük olmayan ve sadece 16 sterline (yaklaşık 600 TL) temin edilebilen mini telefonlardı.

VÜCUTTA TAŞINIYOR, DEDEKTÖRE YAKALANMIYOR

Le Monde gazetesine göre, “suppository” (fitil) adı verilen bu telefonlar genellikle mahkumlara ziyaretlerde beden içi yolla ulaştırılıyor. Metal parça içermeyen plastik gövdeleri sayesinde dedektörlerden geçerken fark edilmiyorlar.

Telefonlar kısa mesaj gönderebiliyor, 250 kişilik rehber tutabiliyor ve yaklaşık bir saat konuşma süresi sunabiliyor. Bazı modellerde ses değiştirme özellikleri bulunuyor, bu da tehdit ve şantaj vakalarında kimliğin gizlenmesini kolaylaştırıyor.





Soruşturmanın merkezinde yer alan ve Paris’in banliyösü Drancy’de faaliyet gösteren Oportik adlı perakendeci, bu telefonlardan 5 bin adet sattığı tespit edildi. Oportik’in internet sitesi kapatıldı, ticareti durduruldu ve üç çalışanı gözaltına alındı.

Şirketin arşivlenen web sayfalarında ürünler “tamamen dedektörlere yakalanmaz” ibaresiyle tanıtılırken, Snapchat hesabında cezaevlerinden gelen “memnuniyet fotoğrafları” paylaşıldı. Bir gönderide Fleury-Mérogis Cezaevi'nden bir mahkumun, “Ulaştı, teşekkürler” mesajıyla birlikte cihazla çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.

YETERSİZ SİNYAL KESİCİ SİSTEMLER, ARTAN ALARM DÜZEYİ

Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin'e göre sadece 2024 yılında hapishanelerde 40 binden fazla cep telefonu ele geçirildi.

Bazı cezaevlerinde sinyal bozucu sistemler kurulmuş olsa da, bu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde eleştiriler sürüyor.

Yetkililer, mini telefonların cezaevlerinde “arka kapıdan suç örgütü yönetimini” mümkün kıldığını belirterek, güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.