Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, bugün Türkiye'ye ulaştı.

AA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:29
Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, bugün Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.


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