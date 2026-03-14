Ömer Günel'in gözaltına alınması... AKP'li Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li Bülent Tezcan'a suç duyurusu

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 kişi “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında 13 Mart tarihinde gözaltına alındı.

Gözaltına tepki gösterdiği açıklamasında, CAO Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında konuştu.

Tezcan, şunları söyledi:

"Sayın Ömer Günel Kuşadası Belediye Başkanı. Kuşadası'nın sevdiği, Türkiye'de başarılı belediye başkanlarımızın içerisinde olan, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gibi. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve biliyoruz ki Ömer Günel'e yapılan bu kumpas soruşturması, bir süre önce topuklayarak AK Parti'ye kaçan, giden Çerçioğlu'nun transfer bedeli.

Anlaşılan o ki AK Parti'ye topuklayan Çerçioğlu'nun transfer bedellerinden birisi de Ömer Günel'in kellesini almakmış. Bunun planı ve hesabı bugün burada görülüyor."

ÇERÇİOĞLU YARGIYA TAŞIYOR

Tezcan'ın açıklamalarının ardından, CHP'den AKP'ye geçmesi ile tepki çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu harekete geçti. Çerçioğlu'nun Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Çerçioğlu’nun avukatı Eylül Tanrıverdi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bülent Tezcan'ın ifadelerinin gerçeklikten uzak olduğu savunularak, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Avukat Tanrıverdi açıklamasında, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın müvekkilim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yapmış olduğu gerçeklikten uzak, iftira içerikli ifadelerine ilişkin olarak görevli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.