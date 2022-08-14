Cezayir'de orman yangınlarına karşı 'tam teyakkuz'

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:37

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik ulusal plan çerçevesinde, güvenlik birimleri, orman şeflikleri ve sivil savunma ekiplerinin ormanların içinde ve yakınlarındaki devriyelerini yoğunlaştırmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca halka "ormanları muhafaza etmek için tüm önleyici tedbirlere uymaları" çağrısında bulunuldu.

SON İKİ GÜNDE 68 ORMAN YANGINI

Yerel basına göre, Cezayir'de sıcak hava dalgasıyla birlikte son iki gün içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde 68 orman yangını meydana geldi.

Skikda, Tizi Vuzu, Jijel ve Bicaya kentleri başta olmak üzere ülkede yaşanan orman yangınlarında 97 hektarlık alanın büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Ordunun katılımıyla havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarıyla söz konusu yangınların büyük çoğunluğunun söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.