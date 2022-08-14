Cezayir'de orman yangınlarına karşı 'tam teyakkuz'
Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle orman yangınlarına karşı uyarı seviyesinin artırıldığını ve tam teyakkuza geçildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik ulusal plan çerçevesinde, güvenlik birimleri, orman şeflikleri ve sivil savunma ekiplerinin ormanların içinde ve yakınlarındaki devriyelerini yoğunlaştırmaları gerektiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca halka "ormanları muhafaza etmek için tüm önleyici tedbirlere uymaları" çağrısında bulunuldu.
SON İKİ GÜNDE 68 ORMAN YANGINI
Yerel basına göre, Cezayir'de sıcak hava dalgasıyla birlikte son iki gün içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde 68 orman yangını meydana geldi.
Skikda, Tizi Vuzu, Jijel ve Bicaya kentleri başta olmak üzere ülkede yaşanan orman yangınlarında 97 hektarlık alanın büyük zarar gördüğü kaydedildi.
Ordunun katılımıyla havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarıyla söz konusu yangınların büyük çoğunluğunun söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.
Video Haberler
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- AKP'den peş peşe istifalar!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- Motorine dev zam yolda
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj