Cezayir'den BRICS çıkışı: Örgüte katılmakla derinden ilgileniyoruz

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:29

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdulmecid Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Tebbun, Cezayir'in, BRICS'e katılmak için "hemen hemen tüm koşullara sahip" olduğunu dile getirdi.

Tebbun, "Cezayir, bu örgüte katılmakla derinden ilgileniyor" dedi.

BRICS

Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya bir araya gelerek 2001’de BRIC’i kurdu.

BRIC üyeleri, 2010’da Güney Afrika’yı bünyesine davet etti.

2011’de de Güney Afrika'nın BRIC'e katılım sağlamasıyla örgütün kısa adı BRICS olarak değiştirildi.

Geçtiğimiz ay Nijerya'nın Rusya Büyükelçisi Abdullahi Shehu, ülkesinin, yakın gelecekte örgüte üyelik başvurusunda bulunmaya hazır olduğunu söylemişti.