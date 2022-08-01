Cezayir'den BRICS çıkışı: Örgüte katılmakla derinden ilgileniyoruz
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BRICS'e katılmaya hazır olduklarını bildirdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Abdulmecid Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılmaya hazır olduğunu duyurdu.
Tebbun, Cezayir'in, BRICS'e katılmak için "hemen hemen tüm koşullara sahip" olduğunu dile getirdi.
Tebbun, "Cezayir, bu örgüte katılmakla derinden ilgileniyor" dedi.
BRICS
Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya bir araya gelerek 2001’de BRIC’i kurdu.
BRIC üyeleri, 2010’da Güney Afrika’yı bünyesine davet etti.
2011’de de Güney Afrika'nın BRIC'e katılım sağlamasıyla örgütün kısa adı BRICS olarak değiştirildi.
Geçtiğimiz ay Nijerya'nın Rusya Büyükelçisi Abdullahi Shehu, ülkesinin, yakın gelecekte örgüte üyelik başvurusunda bulunmaya hazır olduğunu söylemişti.
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