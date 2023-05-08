Cezayir'den Fransa'ya: Pazarlık olmadan ve taviz vermeden ilerleyeceğiz

Yayınlanma: 08.05.2023 - 08:05

Güncelleme: 08.05.2023 - 08:05

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Mayıs 1945'te Fransa'nın 45 bin Cezayirli göstericiyi öldürdüğü olayların 78’nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cezayir halkının yaptığı muazzam fedakarlıklara karşı devletin görevini yerine getirdiğini belirten Tebbun, geçmişi ve ulusal hafıza dosyasını, tam bir şeffaflık ve bütünlük içerisinde herhangi bir pazarlık veya tavizden uzak şekilde yoluna koymakta kararlı olduklarını bildirdi.

Yakın zamanda bu konuda ilerleme kaydetmeyi umduklarını ifade eden Tebbun, nükleer denemeler ve kayıp kişiler dosyalarının da aralarında bulunduğu konuların tamamını incelemek üzere Fransa ile ortaklaşa kurulan komiteye verilen çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Cezayir halkının hakkını savunmada kararlılıkla ilerlediklerini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatan Tebbun, tarih ve ulusal hafıza meselesini cesurca ve hakkaniyetle ele alma çabalarını yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, daha önce yaptıkları açıklamalarda sömürge dönemine kadar uzanan çetrefilli meseleleri ve dosyaları araştırmak üzere her bir ülkeden 5'er tarih uzmanı olmak üzere 10 kişilik ortak bir komite oluşturulduğunu açıklamıştı.

ULUSAL HAFIZA DOSYASI

Cumhurbaşkanı Tebbun, iki yıl önce Ulusal Hafıza Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Fransa'nın sömürge döneminde (1830-1962) işlediği suçlar için özür dilemesi talebini yinelemişti.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden oldu.

Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde 4'ü yerin üstünde 13'ü de yer altında olmak üzere en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor.