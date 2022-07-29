Cezayir'den İspanya çıkışı: İspanya ile ticari ilişkilerini yeniden başlattı
Cezayir, İspanya ile ticari ilişkilerini yeniden başlattı.
Cezayir, Batı Sahra sorununda Fas'tan yana politika değişikliğine gittiği için Haziran başında İspanya ile dondurduğu ticari ilişkilerini yeniden başlattığını duyurdu.
Cezayir Bankalar Birliği, ülkede faaliyet gösteren bankacılık kurumlarına gönderdiği talimatnamede, "Madrid ile ticari operasyonları içeren her türlü bankacılık işleminin durdurulması yönündeki kararın sona erdiğini" belirtti.
Talimatnamede söz konusu adımın, "önceki kararın yeniden değerlendirilmesi ve dış ticaret alanındaki ilgili aktörlerle yapılan istişareler sonrasında" atıldığı kaydedildi.
Öte yandan, İspanya'nın El Pais gazetesinin, Cezayir'de çalışan Avrupalı diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise "artık İspanyol şirketlerin Cezayir'e ihracat yapmasına izin verileceği" ifade edildi.
İSPANYA-CEZAYİR ARASINDAKİ KRİZ
İspanya'nın Batı Sahra konusundaki tutumunu değiştirmesi Cezayir ile ilişkilerinde gerilime neden olmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Cezayir, Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.
İspanya Başbakanı Sanchez, 8 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.
Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.
BATI SAHRA SORUNU
İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976'da çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.
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