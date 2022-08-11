Cezayir’den İstanbul’a uçak seferleri artırıldı
Cezayir Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin dört kentinden Türkiye'ye uçak seferlerinin artırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Cezayir’in yanı sıra Annaba, Konstantin ve Vahran (Oran) kentlerinden İstanbul’a haftalık toplam sefer sayısı 7'den 14'e çıkarıldı.
Söz konusu adımın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un hava taşımacılığını geliştirme kararı kapsamında atıldığına vurgu yapılan açıklamada, Tunus ve Katar’a yönelik uçuşların da artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Cezayir’den Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijer ve Mali’ye de seferler düzenleneceği, Senegal’e de bir ek sefer konulacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Tebbun, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cezayir'deki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihi bağların bir yansıması olduğuna dikkati çekmişti.
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