ABD'de otobana düşen uçak alev aldı

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ABD’nin California eyaletinde otobana düşen tek motorlu uçaktan saniyeler içinde alevler yükseldi.

İHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:44

ABD’nin California eyaletindeki Corona kentinde bulunan otobana tek motorlu uçak düştü. Corona İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.31 sıralarında Buena Vista Caddesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçağın alev aldığı ve uçakta bulunan pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süre içinde söndürüldü

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