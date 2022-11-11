Cezayir'den Rusya çağrısı: Rus gıda ve tahıl ürünlerine yaptırım uygulanmasın
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, Rus gıda ve tahıl ürünlerine yaptırım uygulanmaması çağrısında bulundu
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, Paris Barış Forumu'nda konuştu.
Ramtane Lamamra, tahıl anlaşması kapsamında Rus gıda ürünlerinin tedarikini hiçbir yaptırım ve diğer kısıtlamaların engellememesi gerektiğini söyledi.
Ramtane Lamamra, "Gıda ile ilgili her şey yaptırımlara ya da diğer engellere tabi olmamalıdır. Çok sayıda insanın beslenmesi için gerekli bir bileşen olan gıda ürünlerinin, özellikle de tahılın tedarikini kolaylaştırmak gerekiyor" dedi.
Lamamra, 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasının uzatılması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
Lamamra, "Bu gerekli girişimin başarılı bir şekilde uygulanması için tüm tarafların iyi niyetini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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