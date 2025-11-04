Chat GPT'de 'erotik sohbet' dönemi

OpenAI CEO’su Sam Altman, bu ayın başlarında X platformundan yaptığı bir paylaşımda, şirketin 'ChatGPT’deki ciddi ruh sağlığı sorunlarını hafifletmeyi başardığını' iddia etti, ancak bu konuda spesifik bilgi vermedi.

Pazartesi günü paylaşılan veriler, bu iddiaya delil teşkil ediyor gibi görünse de, aynı zamanda bu sorunun ne kadar yaygın olduğuna dair soruları da gündeme getiriyor.

Yine de Altman, OpenAI’nin bazı kısıtlamaları gevşetmeye karar verdiğini ve hatta yetişkin kullanıcıların ChatGPT ile erotik sohbetler yapmasına izin verileceğini açıkladı.

HER HAFTA 1 MİLYON KİŞİ!

Öte yandan, Open AI tarafından paylaşılan bazı istatistikler adeta tüyler ürpertti.

Şirket, aktif ChatGPT kullanıcılarının yüzde 0,15’inin her hafta, 'ya intihar planladığını ya da intihar niyetini ortaya koyan sohbetler gerçekleştirdiğini' belirtti.

ChatGPT’nin haftada 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, bu da haftada bir milyondan fazla kişiye denk geliyor.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İNTİHAR VAKASI

Son aylarda yaşanan bazı olaylar, yapay zeka sohbet botlarının, ruh sağlığı sorunları yaşayan kullanıcılar üzerinde nasıl olumsuz etkiler yaratabileceğini gözler önüne serdi.

Araştırmacılar bu botların, kullanıcıları yanıltıcı delilik çukurlarına çekebileceğini daha önce keşfetmişti.

ChatGPT’deki ruh sağlığı sorunlarına yönelik çalışmalar, OpenAI için hızla varoluşsal bir sorun haline geldi.

Şirket son günlerde, intihar eden 16 yaşındaki bir çocuğun, ölümünden önce uygulama ile bu düşünceleri paylaştığını iddia eden ailesinin açtığı dava ile karşı karşıya.

Öte yandan şirket, 'kullanıcıların uygulamaya yönelik duygusal bağlılık seviyelerinin arttığını', ancak maalesef, yüzbinlerce kullanıcının haftalık sohbetlerinde psikoz ya da mani belirtileri gösterdiğini aktardı.

OpenAI, bu bilgileri, son zamanlarda ruh sağlığı sorunları yaşayan kullanıcılara yönelik yanıtları geliştirmeyi hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak paylaştı.