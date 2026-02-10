ChatGPT'nin 'karikatür' akımına dikkat: Biyometrik verileriniz sessizce çalınıyor olabilir

Kullanıcının konuşma geçmişinden mesleğini, yaşam tarzını ve sosyal konumunu tahmin ederek görsel bir mizah sahnesine dönüştüren bu uygulamalar, her ne kadar eğlenceli görünse de kişisel veriler açısından tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.
Yapay zeka ve siber güvenlik uzmanlarına göre bu trend;
- Bilgisayarlı görü modelleriyle yüz hatlarını, yaş tahminini ve mimikleri analiz ediyor
- Derin öğrenme sistemleriyle fotoğrafları geçmiş verilerle eşleştiriyor
- Çoklu ortam modelleriyle görsel, metin ve kullanıcı davranışlarını birleştiriyor
Üstelik bu süreçte, kullanıcı verileri çoğu zaman 'açık rıza olmadan' işleniyor.
GÖRSELLER SİLİNMİYOR, DEPOLANIYOR...
Uzmanlara göre en büyük risklerden biri, yüklenen fotoğrafların işlem sonrası hemen silinmemesi.
Görüntüler:
- Geçici olarak saklanabiliyor
- Yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılabiliyor
- Belirsiz kullanım politikaları kapsamında üçüncü taraflarla paylaşılabiliyor
Bu durum ise kişisel mahremiyetin ciddi şekilde zedelenmesine yol açıyor.
"KARİKATÜR ÜRETMEKLE SINIRLI DEĞİL"
Uzmanlar, fotoğraf yüklemenin yalnızca karikatür üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayarak şu uyarıda bulunuyor:
Algoritmalar, yüz ifadesi, kıyafet, arka plan ve meta veriler üzerinden kişinin doktor, mühendis, gazeteci ya da yazılımcı olup olmadığını istatistiksel olarak tahmin edebiliyor.
Bu tahminler çoğu zaman hatalı veya önyargılı olsa da, kullanıcılar farkında olmadan sınıflandırmaya tabi tutuluyor.
BİYOMETRİK VERİ HASSASİYETİ
Uzmanlar ayrıca, biyometrik verilerin son derece hassas olduğuna dikkat çekiyor. Zira özellikle yüz verileri, 'deepfake' üretiminde kullanılabiliyor.
Bu durumda, kimlik taklidi ve dolandırıcılık riski artıyor; kullanıcının dijital profili kalıcı hâle geliyor; fotoğraflar bir kez yapay zekâ sistemlerine girdiğinde, uygulama silinse bile veri modellerin içinde kalabiliyor.
Uzmanlar, en tehlikeli senaryonun 'veri sızıntısı' olduğuna işaret ediyor.
Böyle bir durumda:
- Gerçek yüz görüntüleri kötü niyetli kişilerce ele geçirilebilir
- Şantaj, dolandırıcılık ve sahte içerik üretimi artabilir
- Veriler geri alınamaz şekilde dolaşıma girebilir
Her dijital veri tabanının saldırıya açık olduğu vurgulanıyor.
ASIL SORUN: BİLİNÇSİZ KULLANIM
Yetkililer, problemin yapay zekânın kendisi değil, bilinçsiz ve denetimsiz kullanım olduğunu belirtiyor.
Kullanıcılara şu önerilerde bulunuluyor:
- Gizlilik politikalarını mutlaka okuyun
- Yüksek çözünürlüklü fotoğraf yüklemekten kaçının
- Uygulamaları ana sosyal medya hesaplarınıza bağlamayın
“Geçici bir eğlence buna değer mi?” sorusunu kendinize sorun
Özetle; masum gibi görünen karikatür uygulamaları, yüzünüzü dijital bir kimliğe dönüştürebilir.
Kısa süreli eğlence uğruna, uzun vadeli mahremiyetinizi riske atmadan önce, iki kez düşünmekte fayda var.