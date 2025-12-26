Chomsky’nin Epstein ile 'derin' ilişkisi

ABD’li siyasetçiler tarafından kasım ayı başında yayımlanan e-postalar, ünlü dilbilimci ve filozof Noam Chomsky’nin, çocuk istismarı ve seks ticareti suçlamalarıyla anılan finansçı Jeffrey Epstein ile, Epstein’ın mahkûm edilmesinin ardından da düzenli temasını sürdürdüğünü ortaya koymuştu.

Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Epstein’ın konutundan elde edilen yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Bu fotoğraflar arasında, Chomsky’nin Epstein’la birlikte bir uçakta çekilmiş fotoğrafı da bulunuyor.

Fotoğraflara ek olarak yayımlanan bir mesajlaşma ekran görüntüsünde, 'kız gönderilmesi'ne dair ifadeler dikkat çekiyor. Mesajlarda, “başka birini göndermeyi dene”, “kız başına 1000 dolar istiyor” gibi ifadelerin yanı sıra; yaş (18), boy, kilo, ölçüler, Schengen alanı notu ve çıkış şehri gibi detayların da yer aldığı bir tanımlama görülüyor. Mesajların büyük bölümü sansürlenmiş olsa da, yaş bilgisi ve Schengen/Rusya ibareleri açıkça seçilebiliyor.

PARA ALDIĞINI KABUL ETTİ

Bir önceki ifşa serisinde ortaya saçılan e-postalarda Chomsky’ye atfedilen ifadelerde, Epstein ile kurulan bu temasın “son derece değerli bir deneyim” olarak nitelendirilmesi dikkat çekiyor. Belgeler, Chomsky’nin daha önce dile getirdiği “zaman zaman yapılan akademik ve siyasi sohbetler” anlatısının ötesinde, iki isim arasında daha yakın ve sürekli bir ilişki bulunduğuna işaret ediyor.

96 yaşındaki Chomsky’nin, iki evliliğinden ilkiyle ilgili ortak fonların dağıtımı sırasında, Epstein ile bağlantılı bir hesaptan yaklaşık 270 bin dolar aldığını kabul ettiği bildirildi. Ancak Chomsky, bu paranın doğrudan Epstein’dan gelmediğini ve "tek kuruş bile almadığını" savundu.

DESTEK MEKTUBU VE YAKIN TEMASLAR

Belgeler arasında Chomsky’ye atfedilen ve 'ilgilisine' hitabıyla başlayan, tarihi belirtilmemiş bir destek mektubu da yer alıyor. Üzerinde Chomsky’nin imzasının bulunduğu ve kendisini Arizona Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak tanıttığı mektupta, Epstein’la, 'çok geniş bir konu yelpazesinde, uzun ve derinlikli görüşmeler' yaptığı belirtiliyor.

Söz konusu mektupta Epstein’ın, Chomsky’ye küresel finans sisteminin inceliklerini, iş dünyası basını ve akademik yayınların sunamadığı bir derinlikte anlattığı övgüyle aktarılıyor. Epstein’ın ne kadar iyi bağlantılara sahip olduğu da özellikle vurgulanıyor.

Mektupta yer alan dikkat çekici bir anekdotta, Epstein’ın Oslo Anlaşmaları konuşulurken telefonu eline alıp süreci denetleyen Norveçli diplomatla doğrudan bağlantı kurduğu anlatılıyor. Ayrıca Epstein’ın, Chomsky’nin uzun süredir üzerine çalıştığı eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile bir görüşme ayarladığı da ifade ediliyor.

Metnin sonunda ise Epstein, 'sınırsız merakı, geniş bilgisi ve derin analiz yeteneği' nedeniyle övülüyor; Chomsky’nin gözünde 'değerli bir dost ve entelektüel etkileşim kaynağı' hâline geldiği belirtiliyor.

EPSTEIN'DAN 'EVLERİMİ KULLAN' TEKLİFİ

Belgelerde yer alan bir diğer yazışma, 2015 tarihli bir e-posta. Bu e-postada Epstein, Chomsky’ye, New York ve New Mexico’daki evlerini kullanma teklifinde bulunuyor. Chomsky’nin bu teklifi kabul edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

Bu detaylar, yetkililerin Epstein’ın New Mexico, Santa Fe yakınlarındaki çiftliğinde işlenmiş olabileceği iddia edilen suçları soruşturduğu bir dönemde yeniden gündeme geldi.

ARTAN BASKILAR SONUCU...

Epstein dosyalarına yönelik ilgi, Donald Trump’ın 2024’te ikinci kez başkanlık yarışını kazanırken, Epstein’ın müşteri listelerinin tamamını açıklama vaadinde bulunmasının ardından arttı. Ancak Trump göreve geldikten sonra Adalet Bakanlığı, böyle bir listenin bulunmadığını ve yeni belge yayımlanmayacağını açıkladı. Bu durum, iki partinin de tepkisini çekti.

Artan baskılar sonucunda Trump, çarşamba günü Adalet Bakanlığı’nı daha fazla Epstein belgesini yayımlamaya yönlendiren bir yasa tasarısını imzaladı.

SKANDAL, AKADEMİDE NASIL YANKILANDI?

Chomsky, Epstein skandalına adı karışan tek Massachusettsli akademisyen değil. Belgelerde adı geçen eski Hazine Bakanı ve Harvard’ın eski rektörü Larry Summers, Epstein’la yazışmalarının yeniden gündeme gelmesi üzerine Harvard Üniversitesi’ndeki ders verme görevinden ayrıldı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Chomsky hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, 2020’de üniversitenin Epstein’la olan temaslarını gözden geçirdiğini ve bu sürecin ardından bağış kabul mekanizmalarında değişiklikler yapıldığını ve cinsel istismar mağdurlarını destekleyen dört kuruluşa bağışta bulunulduğunu açıkladı.

Arizona Üniversitesi ise Chomsky’yle ilgili sorulara yanıt vermedi. Chomsky’nin kendisi ve eşi Valeria Wasserman Chomsky de konuya ilişkin açıklama yapmadı. Belgelerde, Valeria Wasserman Chomsky’nin 2017’de Epstein’a yazdığı ve doğum gününü geç kutladığı bir e-posta da yer alıyor.

Noam Chomsky, 2024’te geçirdiği felcin ardından Brezilya’da tedavi gördüğünün bildirilmesinden bu yana kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.