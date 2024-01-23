CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, dış politika gündemini değerlendirdi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:22

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:22

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün bugün TBMM'de oylanması bekleniyor. Oylamanın perşembe gününe kalabileceği de iddialar arasında.

İsveç'in üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, bu gündemin çok uzadığını belirtti. İsveç meselesinde terör iddiaları yan unsur olduğunu belirten Uzgel, "Terör meselesi ana gündem maddesi değildi. Erdoğan hükümeti pazarlığı terör üzerinden yapıyormuş gibi görünüp aslında ABD ile F-16 pazarlığı yapmayı denedi. Başarılı olamadı, harcanmış bir koz haline geldi. Bu karar Meclis'ten geçecek" dedi.

"SÜREÇ HIZLANABİLİR"

F-16 satın alma sürecinin hızlanabileceğini belirten Uzgel, "ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 uçağı satmak istiyor ancak kongre sorun çıkarmıştı. Kongre üyesi Bob Menendez Türkiye karşıtlığı ile biliniyordu, artık o da yok. Aslında bu durum Türkiye için üzücü. Parasıyla savaş uçağı almaya çalışıyoruz ve alamıyoruz. Silah satışı olduğu için Amerikan kongresinin onayına tabii. Türkiye gibi yüksek ateş gücüne sahip, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip bir ülke uçak almak için bin türlü manevra yapmak zorunda kalıyor. Bu süreç türkiye tarihinin en kötü pazarlık süreci" diye konuştu.

"İSRAİL BU SAVAŞI KAZANAMAYACAK"

İsrail'in Hamas'a rehinelere karşılık iki aylık ateşkes teklif ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Konuya dair açıklama yapan Hamas medya sorumlusu Velid Kilani, resmi bir talep almadıklarını ve kalıcı bir ateşkes istediklerini belirtti.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını lanetleyen ve bunun bir terör saldırısı olduğuna vurgu yapan Uzgel, "Hamas kazansa da kaybetse de Filistin halkı kaybediyor. Netanyahu yönetimi bu saldırıdan ve batı dünyasında oluşan saldırıya yönelik tepkiyi lehine çevirmeye çalıştı. Bir süre sonra insanların gözünde Hamas'ın saldırısı değil İsrail'in yaptığı korkunç katliamın görüntüleri öne çıktı. Toplumların tepkisi hükümetler üzerinde baskı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Amerika seçimleri sürecinde Biden yönetiminin Orta doğu'da büyük bir savaşı istemediği yorumunu yapan Uzgel, "Büyük savaşı Rusya, İran ve Çin de istemiyor. Devletlerarası bir çatışmadan çok vekalet savaşlarıyla devam eden bir süreci izliyoruz. Buradan çıkış yok, İsrail bu savaşı kazanamayacak. İnsanların yaşadığı evleri binlerce ton bombayla yerle bir etmek bir savaş becerisi değil. Netanyahu kendi iktidarı için savaşı uzatmaya ve yaymaya çalışıyor. İsrail'de içeride tepkiler artıyor" dedi.

"İRAN YA DA YEMEN ZORLARSA ABD SALDIRIR"

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Uzgel, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Yemen'de 9 yıldır süren iç savaşa kimse karışmadı. Ancak iş ticaret gemilerine saldırmaya gelince, dünya kapitalizminin işleyişine ket vurulunca işler değişti. ABD böyle bir durumda mutlaka yanına bir müttefik alır ve saldırır. Yeni bir tedarik zinciri krizini şu anki küresel sistem kaldıramaz. Bunu İran ya da Yemen zorlarsa, ABD büyük bir ateş gücüne sahip ve saldırılarına devam eder"