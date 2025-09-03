CHP İstanbul il yönetimine 'yargı darbesi': Dünya basınında nasıl yankılandı?

CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması, uluslararası basında geniş yer buldu.

ABD ve Avrupa merkezli medya kuruluşları gelişmeleri, yalnızca bir parti içi mesele olarak değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “muhalefet üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası” olarak yorumladı.

Haberlerde CHP’nin son dönemde yükselen etkisinin iktidar tarafından yargı yoluyla sınırlandırıldığı iddiaları öne çıktı. Kararın Türkiye ekonomisine olumsuz yansımaları da dikkat çekti.

AP: “CHP’yi zayıflatmaya yönelik bir kampanyanın parçası”

ABD merkezli Associated Press (AP), mahkeme kararını “CHP’nin yükselen gücünü zayıflatmaya yönelik bir hamle” olarak değerlendirdi.

Haberde, kararın ardından Borsa İstanbul’da sert kayıplar yaşandığı, BIST100 endeksinin yüzde 5’in üzerinde gerileyerek günü 10.877 puandan, yüzde 3,57 düşüşle kapattığı aktarıldı.

AP ayrıca gelişmeyi, mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan muhalefete yönelik baskı dalgasının bir uzantısı olarak nitelendirdi. İmamoğlu’nun cezaevine girmesinin ardından Türkiye’de son on yılın en büyük protestolarının yaşandığı hatırlatıldı.

Reuters: “Muhalefete yeni bir yargı darbesi”

İngiltere merkezli Reuters, haberi “muhalefete yeni bir yargısal darbe” olarak duyurdu. Kararın piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtığını belirten Reuters, bankacılık endeksinin yüzde 4,76 kayıpla kapandığını, uzun vadeli tahvillerde de değer kaybı yaşandığını vurguladı.

Haberde siyasi risk danışmanı Wolfango Piccoli’nin, “Kara gün anlamına gelen bu adım, Erdoğan’ın ana muhalefet partisini işlevsiz hale getirme stratejisinin parçası” sözlerine yer verildi.

Bloomberg: “CHP’nin siyasi mücadelesine darbe”

ABD merkezli Bloomberg ise kararı, “CHP’nin Erdoğan’a karşı siyasi mücadelesini sekteye uğratabilecek bir gelişme” şeklinde yorumladı.

Haberde, Borsa İstanbul’daki sert düşüşler, faizlerdeki yükseliş ve piyasalardaki çalkantı öne çıkarıldı. Bloomberg, gelişmeyi İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan ekonomik sarsıntıya benzetti.

Xinhua: “İktidara yürüyüşümüzü engelleme girişimi”

Çin’in resmi ajansı Xinhua, mahkeme kararının “ihtiyati tedbir” niteliğinde olduğunu yazdı.

Ajans, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in açıklamalarına yer vererek, Çelik’in kararı, “İktidara yürüyüşümüzü engelleme girişimi” sözleriyle eleştirdiğini aktardı.

Financial Times: “Piyasalar sarsıldı”

Financial Times (FT), haberinde muhalefete yönelik baskılara dikkat çekerek, “Bu baskılar, anketlerin CHP'nin bugün bir seçim yapılsa AKP'yi yeneceğini göstermesiyle birlikte geldi” diye yazdı.

Haberde, “Son kamuoyu yoklamaları, bugün seçim olsa CHP’nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ni geride bırakacağını gösteriyor. İstanbul gibi büyükşehirlerin muhalefete geçmesi ve yerel seçimlerde elde edilen başarı, CHP’nin yükselişinin en önemli göstergeleri olarak görülüyor. Ancak İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan sürecin, partinin hem siyasal hem de ekonomik düzlemde ciddi baskılarla karşı karşıya kalmasına yol açtığı belirtiliyor” denildi.

FT, mahkeme kararına yönelik “Kararın ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 6’ya yakın değer kaybetti, günü ise yüzde 3,5 düşüşle kapattı. Bankacılık hisselerinde kayıplar daha da belirginleşirken, uzun vadeli tahvillerde sert gerilemeler yaşandı. Analistler, gelişmeyi mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası görülen piyasa çalkantısına benzetti” değerlendirmesinde bulundu.

Washington Post: “İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası baskılar arttı”

Washington Post (WP), CHP'ye yönelik yargı kararlarının, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan baskı dalgasının devamı olarak görüldüğünü” yazdı.

WP haberinde, “2019’dan bu yana İstanbul ve birçok büyükşehir CHP yönetimine geçti. Son yerel seçimlerde de muhalefetin güç kazanması, CHP’nin Türkiye siyasetindeki etkisini artırdı. Eleştirmenlere göre, alınan yargı kararları bu yükselişi durdurmaya yönelik siyasi müdahalelerin parçası” ifadelerine yer verdi.

Radio France Internationale: “Dava ve tutuklamaların yeni bir halkası”

Radio France Internationale (RFI), mahkeme kararının, “bu yıl boyunca CHP’ye yönelik açılan davaların ve tutuklamaların yeni bir halkası olarak değerlendirildiğini” kaydetti.

İstanbul kongresine ilişkin iptal kararının, “CHP açısından ulusal ölçekte daha da kritik bir sürecin habercisi olarak görüldüğünü” yazan RFI, “Zira partinin 2023 genel kongresine dair benzer bir dava sürüyor. 15 Eylül’de görülecek duruşmada, Genel Başkan Özgür Özel’in seçildiği kongrenin de geçersiz sayılması gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.