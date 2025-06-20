CHP'li Bakan'dan savaş ve göç uyarısı: 'İntihara sessiz kalmayacağız'

Ortadoğu'da İsrail’in saldırısıyla başlayan ve İran’ın karşı saldırısıyla tırmanan çatışmalar bir haftayı geride bıraktı.

Bölgesel bir savaş riskine dönüşen bu gerilim, yalnızca İran ve çevre ülkeleri değil, jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye’yi de doğrudan etkileyebilecek yeni bir güvenlik ve göç krizine dönüştürebilir.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, olası bir bölgesel savaşın Türkiye için hem güvenlik hem de toplumsal istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Bakan, hükümetin göç politikalarını sert sözlerle eleştirerek “Türkiye, tarihinin en derin demografik, kültürel ve güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Milyonlarca insan sorgusuz sualsiz ülkeye alındı, kim oldukları bilinmiyor. Devletin güvenlik kapasitesi zayıflatıldı” dedi.

Dış politikanın siyasi iç hesaplara göre şekillendirildiğini vurgulayan Bakan, “Türkiye uluslararası alanda yalnızlaştı, kırılgan hale geldi. Bugün yanı başımızda büyüyen çatışmalar topyekûn bir savaşa evrilirse, Türkiye yeni bir göç dalgasıyla daha karşı karşıya kalabilir. Bu kez bu intihara seyirci kalmayacağız” tepkisini gösterdi. Göç meselesinin toplumsal barış ve ülke geleceği açısından da kritik hale geldiğini belirten Bakan, “Topluma şeffaf bilgi verilmeli. Ulusal çıkarlar doğrultusunda rasyonel, güvenlik öncelikli ve insan haklarına dayalı bir planlamaya ihtiyaç var” dedi.