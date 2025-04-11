CHP Lideri Özgür Özel Guardian'a konuştu

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:55

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:55

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) lideri Özgür Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve Türkiye’deki demokratik gerilemeye karşı sessiz kalmakla suçladı.

İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda Özel, Starmer’ın, kardeş parti CHP’ye yönelik baskıları kınamamasını büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

“Bu yaşananları sadece Türkiye'nin iç meselesi olarak görmek tarihi bir hatadır. Starmer gelecekte bu tutumunu açıklamakta zorlanacaktır,” diyen Özel, açıklamasında şu ifadeye de yer verdi:

“Bu süreç bittiğinde düşmanlarımızın gür sesini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.”

İşte, o haberden öne çıkanlar...

BOYKOT KAMPANYASI

İmamoğlu’nun geçen ay çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanması, son on yılın en büyük hükümet karşıtı protestolarını tetiklemişti. Yüz binlerce kişi sokağa döküldü. CHP ise ülke çapında haftada iki kez miting düzenleme kararı alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olduğu düşünülen şirketlere yönelik ekonomik boykot çağrısı yaptı.

Şu ana kadar aralarında gazetecilerin ve yerel siyasetçilerin de bulunduğu yaklaşık 1500 kişi gözaltına alındı. Türk makamları, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların siyasi olmadığını savunurken, Özel bu süreci, “tam anlamıyla siyasi bir dava” olarak nitelendirdi. Özel şöyle devam etti:

“Erdoğan, kendisini siyasi olarak rahatsız edenleri avukatları eliyle tutuklatıyor.”

CHP'NİN ADAYI CEZAEVİNDE

İmamoğlu, altı yıldır 16 milyonluk İstanbul’un belediye başkanlığını yürütüyordu ve kamuoyunda Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi olarak görülüyordu. CHP, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını aynı gün açıkladı ve bu açıklamanın ardından İmamoğlu, İstanbul’un dışındaki yüksek güvenlikli bir cezaevine gönderildi.

Erken seçim beklentileri artarken, CHP resmi olarak İmamoğlu’nu aday göstermiş durumda. Özel, İmamoğlu cezaevinde kalsa bile kampanyasını nasıl yürüteceklerine dair detaylı planlarının hazır olduğunu belirtti.

Özel, “Bu seçim, Türkiye’de otokrasi mi yoksa demokrasi mi olacak sorusuna verilecek cevabı belirleyecek bir referandumdur” dedi.

ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Özel, röportajını İstanbul’da düzenleyeceği bir miting öncesinde verdi. Bu hafta sonu ise Karadeniz bölgesinde yeni bir miting yapılması planlanıyor. Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe ise “Seçimden korkan bir cunta tarafından yönetiliyoruz” sözleri.

CHP lideri, bu suçlamayı sindirme çabası olarak nitelendirdi ve Erdoğan’ın gerekirse kendisini de tutuklatabileceğini şu sözlerle ima etti:

“Siyasi olarak başa çıkamazsa, tıpkı İmamoğlu’na yaptığı gibi bana da aynısını yapabilir.”

Avrupa liderlerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken, Özel, İngiltere ve AB’nin Türkiye’ye yönelik daha güçlü baskı kurması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye’yi Ukrayna’ya barış gücü göndermesi için görevlendirmeyi tartıştığı bir dönemde İmamoğlu’nun tutuklandığına dikkat çeken Özel, şu uyarıda bulundu:

“Erdoğan ile güvenlik kaygıları üzerinden ilkesiz pazarlıklar yapmak doğru değil. NATO'nun birinci büyük ordusunun Trump'ın elinde, ikinci büyük ordusunun ise bir otokratın elinde olmasının kimseye faydası yok...”

SÜRECİN KAYBEDENİ YALNIZCA ERDOĞAN DEĞİL

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İngiltere hükümeti ve İşçi Partisi'nden dikkat çekici bir açıklama gelmedi. Hükümet, BBC’nin Türkiye muhabiri Mark Lowen’in akreditasyon gerekçesiyle sınır dışı edilmesi konusunda da sessizliğini korudu.

İngiltere Avrupa Bakanı Stephen Doughty, mart ayı sonunda parlamentoda yaptığı açıklamada “Türkiye’deki durumu yakından takip ettiklerini” ve “hukukun üstünlüğü ile şeffaf yargı süreçlerinin” beklenmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Özgür Özel, Keir Starmer’ın bölgesel güvenlik meselelerini, Türkiye’deki temel demokratik hakların ihlallerinden öncelikli görmesini eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sürecin kaybedeni yalnızca Erdoğan değil, uluslararası düzeyde Keir Starmer da olacaktır.”