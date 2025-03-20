CIA’in 'müdahale ettiği' ülkeler ilk kez açıklandı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 20.03.2025 - 13:53

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait gizliliği kaldırılan yeni belgeler, kurumun 1960'lı yıllarda birçok ülkede siyasi süreçleri etkilemek için finansal destek sağladığını gözler önüne serdi.

Belgelerde, CIA’in Yunanistan, Finlandiya, Peru ve Brezilya gibi ülkelerde seçimlere gizli fon aktardığı belirtilirken, Latin Amerika’da kitlesel protestoları desteklediği de ortaya çıktı.

SEÇİMLERE GİZLİ FONLAMA

1962 tarihli bir belgede, CIA Başkan Yardımcısı Richard Helms'in bir toplantı sırasında, ştekilatın çeşitli ülkelerde seçimlere gizli mali destek sağladığını kabul ettiği bilgisi yer alıyor.

Belgeye göre, Peru, Yunanistan, Finlandiya, İtalya ve Brezilya’da gerçekleşen seçimlerde, CIA gizli mali yardımlar yaparak siyasi düzeni etkilemeye çalışmış.

Söz konusu belgenin 2023 yılında da yayımlandığı ancak o dönemde ülkelerin isimlerinin sansürlendiği ortaya çıktı.

Son yayımlanan belgelerde ise bu bilgiler ilk kez sansürsüz olarak kamuoyuna açıklandı.

LATİN AMERİKA’DA PROTESTO DESTEĞİ

Belgelerde CIA’in Latin Amerika’daki protestoları organize etmek ve yönlendirmek için aktif rol oynadığı da belirtiliyor.

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvator, Guatemala, Meksika, Panama, Peru, Uruguay ve Venezuela’da propagandayı desteklemek amacıyla kitlesel gösterilerin düzenlenmesine yardımcı olunduğu bilgisi belgelerde yer alıyor.

Bu durum, ABD’nin sadece seçimlere finansal destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kamuoyunu etkilemeye yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini gösteriyor.

FİDEL CASTRO’YA KARŞI GİZLİ OPERASYON

Belgeler, CIA’in Fidel Castro yönetimini devirmek için yürüttüğü “Küba Projesi” ya da diğer adıyla "Firavunfaresi Operasyonu"na dair yeni detaylar da ortaya koyuyor.

1963-1964 döneminde operasyonun personel sayısının 600 kişiye çıkarılması ve bütçesinin 100 milyon doları aşması planlanmış.

Bu rakamlar daha önce gizli tutulmuş ancak şimdi kamuoyuna açıklanarak ABD’nin Castro rejimini yıkma planlarının büyük bir finansal kaynakla desteklendiğini gösteriyor.

Yeni belgeler, Soğuk Savaş döneminde CIA’in dünyanın çeşitli noktalarında siyasi süreçleri ve kamuoyu algısını manipüle etmek için aktif çalıştığını gözler önüne seriyor.