Çifte ajana ABD'de suikast girişimi
Rusya'nın, eski bir Rus istihbarat ajanına ABD'de suikast düzenlemeye çalıştığı ortaya çıktı.
Rusya'nın ABD'de eski bir Rus istihbarat ajanına suikast düzenlemeye çalıştığı, girişim başarısız olunca iki ülkenin karşılıklı olarak diplomat sınır dışı ettiği belirtildi.
Eski bir Rus istihbaratı Aleksandır Poteyev, 2010'da ABD'li yetkililerle bazı gizli dosyalar paylaşmış, Washington bu sayede gizli Rus casusluk ağı "yasa dışıları" ortaya çıkarmıştı. Poteyev, ABD casusları tutuklamadan önce ABD'ye kaçmış, Rusya'da kendisi hakkında 25 yıl hapis cezası kararı verilmişti.
New York Times'ın haberine göre, 2019'da Rusya, Poteyev'i yerleştiği Florida eyaletinde bulması için Meksikalı bilim insanı Hector Alejandro Cabrera Fuentes'i görevlendirdi.
Gazete, "Bu operasyon ile Rusya'nın, daha önce ABD muhbirini yabancı toprakta hedef almama çizgisini geçmiş olduğunu" belirtti.
Başarısız suikast girişimi, ay sonunda çıkacak Calder Walton imzalı, “Spies: The Epic Intelligence War Between East and West” kitabında detaylandırıldı.
Habere göre Fuentes, Poteyev'in korumalı evinin dışındaki suikast girişimi başarısız olduktan birkaç gün sonra Meksika'ya uçmaya çalışırken yakalandı.
Adalet Bakanlığı belgelerine göre, "başka bir devlet adına hareket etmek" ile suçlanan Feuntes, Rusya ile olan bağlantılarını ABD'ye sundu.
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