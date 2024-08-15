Çiftlerin kavga etmesini önleyen sihirli formül: 5 saniye ara

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:07

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:07

Çiftler arasındaki tartışmaların büyümesini engellemek için sadece 5 saniyelik bir ara vermek yeterli olabilir. St Andrews Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu kısa süreli ara, kavgaların tırmanmasını önleyebilir ve anlaşmazlıkları yatıştırabilir.

Araştırma, 81 çift üzerinde yapılan deneylerle gerçekleştirildi ve bulgular Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmayı yürüten Annah McCurry, "Zorunlu olarak verilen 5 saniyelik bir ara, 10 veya 15 saniyelik aralar kadar etkili oldu" dedi.

McCurry, "Bu, günlük tartışmalar sırasında olumsuz duyguları azaltmanın basit, ücretsiz ve etkili bir yolu" diye ekledi.

Araştırmada, çiftler arasında çatışma yaratmak amacıyla bir oyun kullanıldı ve oyun sırasında partnerlerine rahatsız edici bir ses göndermeleri sağlandı.

Bu süreçte, farklı aralıklarla zorunlu aralar verildi ve duygusal tepkiler gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi ile analiz edildi. Kısa süreli aralar, çiftlerin agresif davranışlarını azaltmada etkili oldu.

Ancak McCurry, bu yaklaşımın yalnızca günlük, düşük seviyeli tartışmalar için geçerli olduğunu ve ev içi şiddet durumlarında uygulanamayacağını vurguladı.

McCurry, "Bu yöntem, çiftlerin günlük hayatta yaşadığı sıradan tartışmaları yönetmek için tasarlandı" dedi.