'Cikibul' kabusu! 'Sıvı nitrojenli' atıştırmalık yiyen 25 çocuk tedavi altında
Endonezya Sağlık Bakanlığı ‘cikibul’ adıyla bilinen sıvı nitrojene batırılmış tatlı atıştırmalığın zararlı olduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık şimdiye kadar 25 çocuğun mide yanıkları ve gıda zehirlenmesinden dolayı tedavi altında olduğu duyurdu.
Endonezya Sağlık Bakanlığı, özellikle çocuklar arasında 'dondurma hissi vermesi nedeniyle' popüler olan ve kısaca ‘cikibul’ adıyla bilinen sıvı nitrojene batırılmış tatlı atıştırmalığın sağlığa zararlı olduğu konusunda uyardı.
ŞU ANA KADAR 25 ÇOCUK ZEHİRLENDİ
Artan vakalar nedeniyle cikibul tüketimi konusunda sürekli bilgilendirme uyarıları yayınlayan Sağlık Bakanlığı, ilk vakanın tespit edildiği Haziran 2022'den 12 Ocak 2023'e kadar cikibul’dan (ciki ngebul) 25 çocuğun zehirlenerek tedavi altına alındığını belirtti.
Bakanlık ayrıca 6 Ocak’ta sıvı nitrojen kullanımının denetlenmesi konusunda genelge yayınladı ve halka yönelik bilgilendirme çalışmaları başlattı.
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