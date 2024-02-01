'Çılgın' Milei'ye torba yasa protestosu: Kamu harcamaları kısılacak

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:59

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:59

Arjantin Temsilciler Meclisi, Arjantin Ulusal Kongresi'nde "Torba Yasa" görüşmelerine başladı. İlk aşamada 600'den fazla madde içeren, ancak yapılan birkaç görüşmenin ardından neredeyse yarı yarıya azaltılan, aralarında işçi haklarıyla ilgili maddelerin de yer aldığı torba yasa görüşmelerinin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Devlet Başkanı Javier Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.

Kamu harcamalarını kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.

Polis ekipleri, meclis çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, bir araya gelen yüzlerce göstericiye de müdahalede bulundu. Göstericiler, aynı zamanda, genel grev kapsamında hükümeti protesto ederken yasanın geri çekilmemesi halinde protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arjantin'de çeşitli sendikaların "ulusal grev" çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, geçtiğimiz hafta da Devlet Başkanı Javier Milei'nin yeni ekonomi politikalarını protesto etmişti.