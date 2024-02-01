Pasifik'te 'Çin' tatbikatı: Tayvan'dan 'işgal' hazırlığı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:30

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:58

Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan, olası bir Çin işgaline karşı havada, karada ve denizde geniş çaplı tatbikat başlattı.

Pasifik ülkesinin iki gün sürecek olan tatbikatında Tayvan ordusu, ada çevresindeki sularda seyreden Çin gemilerinin ve adaya doğru uçan Çin savaş uçaklarının aniden saldırması ihtimaline karşı savunma pratiği yaptı.

Gazeteciler, tatbikatı bir mayın döşeme gemisine eşlik eden hızlı botlardan izlerken Savunma Bakanlığı sözcülerinden Tümgeneral Sun Li-fang, tatbikata ilişikin "Tek taraflı herhangi bir mantıksız eylem Tayvan Boğazı bölgesinde gerilimi kolayca tırmandırabilir ve istikrarı sabote edebilir" açıklamasında bulundu.

ABD-Çin ilişkilerinde ipleri geren Tayvan konusunda Çin, 23 milyon nüfuslu adanın kendi toprağı olduğunu iddia ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, yıllık tatbikatın öncesinde ada çevresinde Çin'e ait yedi savaş uçağı, dört donanma gemisi ve bir casus balon tespit edildiğini söyledi.

ABD'nin bir savaşın içine çekilebileceğine dair endişelerin arttığı Pasifik gerginliğinde Tayvan, ordusu Çin ile karşılaştırıldığında güçsüz kalsa da ABD'den yüksek teknolojili silahlar satın almaya devam etti.

Halkın adanın kendini savunma kabiliyetine olan güvenini arttırmayı amaçlayan Tayvan, yerli silah sanayisini canlandırdı ve zorunlu askerlik süresini dört aydan bir yıla çıkardı.

Yıllık tatbikat, seçmenlerin Lai Ching-te'yi bir sonraki başkan olarak seçmelerinin ve Çin'in karşı çıktığı bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi'ne üst üste üçüncü kez dört yıllık bir dönem vermelerinin ardından üç haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti.