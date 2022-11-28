Cilt kanserine karşı farkındalık projesi: Çıplaklar sahile akın etti
Avustralya'nın başkenti Sidney'in Bondi Plajı'nda yaklaşık 2 bin 500 kişi cilt kanseriyle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla çıplak poz verdi.
Avustralya'da çok sayıda kadın ve erkek, cilt kanseri konusunda farkındalık yaratmak üzere plananan bir proje çalışması için Sidney'in Bondi Plajı'na geldi.
Amerikalı fotoğrafçı Spencer Tunick'in projesi kapsamında kadın ve erkeklerin olduğu 2 bin 500 Avustralyalı, Bondi Plajı'nda denize karşı çıplak poz verdi.
Proje için poz veren insanlar, her yıl cilt kanserinden ölen Avustralyalıların sayısını temsil ederken, söz konusu proje de Avustralyalıları düzenli cilt kontrolü yaptırmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
Tunick, projeyi Avustralya'da cilt kanserinin yaygınlığı ve düzenli check-up yaptırmanın önemi konusunda farkındalık yaratan bir yardım kuruluşu olan Skin Check Champions ile yürüttü.
"EN ZOR ÇALIŞMALARIMDAN BİRİ"
Bu projenin en zor çalışmalarından biri olduğunu belirten Tunick, "Bu şimdiye kadarki en zor çalışmalarımdan biriydi. Bondi zor bir yer. Deniz çok gürültülü, sanki arkamda yüzlerce yük treni var" dedi.
Tunick, "Cilt kontrolleri konusunda farkındalık yaratmak için bir fırsatımız var ve buraya gelip sanatımı yapmaktan, vücudu ve korunmayı kutlamaktan onur duyuyorum" dedi.
Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre Avustralya, dünyada cilt kanserinden en çok etkilenen ülke.
Tunick ayrıca, 2010 yılında Sydney'deki opera binasının merdivenlerinde 5.000 çıplak insanı fotoğraflamıştı.
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