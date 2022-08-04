Çin, 'ABD Tayvan temsilcisi, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden dolayı tarih önünde hesap verecek'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:33

Ma Xiaoguang, sözde "Tayvan ABD temsilcisi" Hsiao'nun sık sık "Tayvan'ın bağımsızlığı" arayışına ilişkin açıklamalar yaptığını ve ABD'li siyasetçileri tüm gücüyle Tayvan'ı ziyaret etmeleri için teşvik ettiğini hatırlattı.

Ma, Hsiao'nun Tayvan'ın ABD'den silah satın almasını açıkça savunduğunu ve Tayvan ile ilgili olumsuz karar tasarılarının hazırlanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ma, Hsiao'nun eylemlerinin tek Çin ilkesine karşı küstah bir provokasyon oluşturduğunu, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar verdiğini ve Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi daha da artırdığını kaydetti.

Ma, Hsiao'nun kişisel siyasi çıkarlar peşinde koşarken, kendisini dış Çin karşıtı güçlerin bir piyonu olarak küçük düşürdüğünü, Çin ulusunun temel çıkarlarını baltaladığını ve Tayvanlı yurttaşları uçurumun kenarına ittiğini söyledi.

Sözcü, ulusal çıkarlara ihanet eden ve "Tayvan'ın bağımsızlığı" için ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan herhangi bir kişinin sonunun iyi olmayacağı ve tarih önünde hesap vereceği konusunda uyardı.