Çin, ABD'li senatörün Tayvan ziyaretini kınadı

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:51

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'li bir senatörün Çin'in Tayvan bölgesine yaptığı ziyareti, Çin'in son derece üzüntü ile karşıladığını ve ziyareti kesin şekilde reddettiğini söyledi.

Basında yer alan haberlere göre ABD'nin Tennessee eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn, 25-27 Ağustos tarihlerinde Tayvan'ı ziyaret ediyor.

Gazetecilerin bir sorusuna verdiği yanıtta Sözcü, ABD'li senatörün Çin'in Tayvan bölgesine yaptığı ziyaretin tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve ABD'nin Tayvan bölgesiyle sadece resmi olmayan ilişkiler sürdürmeye olan taahhüdüne aykırı olduğunu belirtti.

Dünyada tek bir Çin bulunduğunu ve Tayvan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Sözcü, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Tayvan'ın bağımsızlığı ayrılıkçı faaliyetlerine ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda tereddüt etmeyeceğiz. İlgili ABD'li politikacıyı, tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Tayvan'la her türlü resmi etkileşimi derhal durdurmaya ve 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyal göndermeye derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde savunmak üzere güçlü önlemler almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.