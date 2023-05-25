Çin, Avrupa'da Hollanda'yı 'köprü' olarak nitelendirdi

Yayınlanma: 25.05.2023 - 08:02

Güncelleme: 25.05.2023 - 08:02

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Çin'i ziyaret eden Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin ve Hollanda'nın "ekonomik bağları koparmaya", "tedarik zincirlerini kesmeye" yönelik girişimlere birlikte karşı çıkarak uluslararası ticaretteki parçalanmayı önleme çağrısında bulundu.

Hollanda'nın, Çin-Avrupa işbirliği için "köprü" rolünü oynamayı sürdürmesini istediklerini vurgulayan Çin Gang, Avrupa'yı stratejik özerkliğe bağlı kalmaya ve Çin-Avrupa bağlarını geliştirmeye teşvik edeceğini umduklarını dile getirdi.

Çin Gang, Çin'in dışa açılmayı sürdüreceğini, fikri mülkiyet haklarının korunmasını geliştireceğini, Hollanda'nın da Çin şirketlerine açık, adil ve ayrımcı olmayan bir yatırım ortamı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Hollanda'nın Çin'in Avrupa'daki önemli işbirliği ortağı olduğunu ifade eden Çin Gang, iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini güçlendirmeyi istediklerinin altını çizdi.

Çin Gang, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışı ve müzakereleri teşvik etmeye çalıştığını, son dönemde ateşkes ve savaşın sona erdirilmesini talep eden barışçı ve akılcı seslerin arttığını, ilgili tarafların bu fırsatı değerlendirerek krizin siyasi çözümü için uygun şartları oluşturmaya çalışması gerektiğini belirtti.

Hollandalı Bakan Hoekstra da ülkesinin AB-Çin diyaloğunun güçlendirilmesinden yana olduğunu, bunun için köprü ve kolaylaştırıcı işlevini yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hoekstra, Çin ile silah kontrolü, siber güvenlik, yapay zeka alanlarında diyaloğu artırmayı, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini birlikte korumayı, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla birlikte mücadele etmeyi istediklerini ifade etti.