Çin Başbakanı Li'den ABD'ye, "ekonomi ve ticareti siyasileştirmemesi" mesajı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 20:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 20:52

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin ziyaretinde bugün başkent Pekin'de Başbakan Li Çiang, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Kültür ve Turizm Bakanı Hu Hıping ile bir araya geldi.

Çin'de hükümetin en yüksek yürütme organı Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Li, görüşmede, Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, her iki tarafın da faydasına olan "kazan-kazan" temelinde bir ilişki olduğuna işaret ederek, "Ekonomi ve ticaret konularının siyasileştirilmesi ve güvenlik kavramının sınırlarının esnetilmesi, yalnızca ikili ilişkileri ve karşılıklı güveni olumsuz etkilemekle kalmayacak, iki ülke haklarının ve şirketlerinin çıkarlarına zarar verecek ve dünya ekonomisi için felaket olacaktır." dedi.

Çin'in "en büyük gelişmekte olan ülke", ABD'nin ise "en büyük gelişmiş ülke" olduğuna dikkati çeken Li, "İki taraf, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmeli, sürtüşmeleri ve cepheleşmeyi azaltmalı ve dünya ekonomisinin toparlanması ve küresel sorunların çözümü için birlikte çalışmalı." ifadesini kullandı.

Li, ABD yönetiminin, iki ülke liderinin geçen yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde vardıkları mutabakata bağlılığını dile getirmesinden memnun olduklarını belirterek, "Karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği, Çin ile ABD ilişkilerinin gelişimi için doğru yoldur. Umarız ABD tarafı, ikili ilişkileri sürdürmeye ve geliştirmeye yönelik daha fazla pratik ve yararlı adımlar atmak için Çin ile birlikte çalışır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Raimondo ise Li ile görüşmesinde, Washington'ın ulusal güvenliği ilgilendiren konularda gereken tedbirleri alma, Amerikan şirketlerine eşit ve adil muameleyi güvenceye alma, Amerikan işçileri ve girişimlerine eşit şartlar sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

İki ülke arasında işbirliğini kolaylaştıracak iletişim kanallarının kurulmasının önemine dikkati çeken Raimondo, iklim değişikliğiyle mücadele gibi küresel boyuttaki veya afyon katkılı ilaçların yol açtığı kriz gibi iki ülkeyi ilgilendiren konularda işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı.

- Amerikan şirketlerinin kaygıları

Raimondo, Başbakan Yardımcısı Hı ile görüşmesinde ise ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri etkileyen sorunları ele aldı.

Çin'de iş yapan Amerikan şirketlerinin kaygı duyduğu konuları muhatabına ileten Raimondo, Çin hükümetinin belirli endüstrileri sübvanse etmesinin yarattığı serbest rekabet problemini ve fikri mülkiyet haklarının korunmasında yetersizlikleri dile getirdi, Amerikan şirketlerinin ticari sırlarının korunmasının gereğine işaret etti.

Taraflar, iklim değişikliği ile mücadele, uzay ticareti, yapay zeka ve sağlık gibi alanlarda işbirliği potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

- Turizmde işbirliği

Raimondo, Kültür ve Turizm Bakanı Hu ile görüşmesinde de insanlar arası etkileşimin iki ülke arasındaki ilişkilerinde öneminin altını çizerek, Çin'in yakın zaman önce ABD'yi yeniden grup turları düzenlenebilecek ülkeler arasına almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Turizmin gelişmesinin iki ülkede de istihdama ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını ifade eden Raimondo, ayrıca halklar ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı güçlendireceğini vurguladı.

Görüşmede bakanlar, 14. ABD-Çin Turzim Liderlik Zirvesi'nin 2024'ün ilk yarısında ABD'de düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

- Mevikdaşı Vang ile dün görüşmüştü

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'i ziyaretinde dün mevkidaşı Vang Vıntao ile görüşme gerçekleştirmişti.

Raimondo görüşmede, ABD'nin sanayi üretiminde başta Çin olmak üzere ülke dışındaki ucuz iş gücüne dayanan stratejisinin değişeceğinin işaretini vererek, "Amerikan işçisini koruyacaklarını" vurgulamıştı.

ABD ve Çin arasında jeopolitik rekabetin ve siyasi gerilimlerin arttığı bir dönemde ülkeyi ziyaret eden Raimondo, ulusal güvenliği ilgilendiren ticaret ve yatırım konularında "ödüne yer olmadığı" mesajını verdi.

ABD'li Bakan, Pekin'in ardından yarın Şanghay'ı giderek temaslarını sürdürecek. Raimondo'nun burada yerel yetkililerin yanı sıra Amerikan iş ve akademi dünyasından temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.