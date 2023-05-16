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Çin: Batı tarafından baskı ve çevreleme, her an yoğunlaşabilir

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Batı Bölgesi Komutanı General Wang Haijiang, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana yeni bir "hibrid savaş" biçiminin ortaya çıktığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:53
Çin: Batı tarafından baskı ve çevreleme, her an yoğunlaşabilir
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Batı Bölgesi Komutanı General Wang Haijiang, Komünist Parti okulunun resmi gazetesi "Study Times" için bir yazı kaleme aldı.

Wang Haijiang, Çin ordusunun hibrid savaş taktiklerine hazırlanması gerektiğini kaydederek, "Zira Ukrayna'daki durum çatışmaların en farklı alanlarda yapıldığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Wang, Çin'in stratejik güçlerini "daha iyi entegre etmesi" gerektiğini ve "askeri mücadeleye" tam olarak hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Wang, "Çünkü, Batı tarafından baskı ve çevreleme, her an yoğunlaşabilir" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinden bu yana yeni bir "hibrid savaş" biçiminin ortaya çıktığını kaydeden Wang, "Askeri çatışmalar; siyasi, finansal, teknolojik, siber-uzamsal ve bilişsel alanlardaki savaşlarla iç içe geçmiştir. Çin'in stratejik güçleri, söz konusu alanlardaki entegrasyonunu hızlandırması gerekiyor" diye konuştu.

Wang ayrıca, "ordunun caydırıcı kabiliyetini arttırmak için ileri teknolojilerden tam olarak faydalanması gerektiğini" ifade etti.


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