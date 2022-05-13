Çin, Biden'ın zirvesi öncesinde ABD'ye 'ateşle oynama' uyarısı yaptı

13 Mayıs 2022 Cuma, 11:07

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge dışı bir ülke olarak bölgede barışı ile kalkınmayı teşvik edici olumlu ve yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.

Cao, "(ABD) iş birliği adı altında diğerlerini taraf seçmeye zorlamaktan veya Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaktan kaçınmalı.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın Hint-Pasifik Politikası Koordinatörü Kurt Campbell'ın, zirve öncesinde "ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğu fakat olası provokatif adımları caydırma arzusunu açıklığa kavuşturmayı istediği" şeklindeki sözlerine yanıt veren Cao, "(ABD), Tayvan ile bağlantılı sorunları istismar ederek Çin'i çevrelemeyi amaçlayan siyasi manipülasyon girişimine son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.