Çin, Biden'ın zirvesi öncesinde ABD'ye 'ateşle oynama' uyarısı yaptı
Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Washington'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleriyle yapacağı zirve öncesinde, "Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaması” uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge dışı bir ülke olarak bölgede barışı ile kalkınmayı teşvik edici olumlu ve yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.
Cao, "(ABD) iş birliği adı altında diğerlerini taraf seçmeye zorlamaktan veya Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaktan kaçınmalı.” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'ın Hint-Pasifik Politikası Koordinatörü Kurt Campbell'ın, zirve öncesinde "ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğu fakat olası provokatif adımları caydırma arzusunu açıklığa kavuşturmayı istediği" şeklindeki sözlerine yanıt veren Cao, "(ABD), Tayvan ile bağlantılı sorunları istismar ederek Çin'i çevrelemeyi amaçlayan siyasi manipülasyon girişimine son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!
- 'Kaşıkçı Elması' iddialarına açıklama geldi
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- Milyonlarca arı katledildi, arı ırkları çalındı
- Erdoğan: 'Engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz'