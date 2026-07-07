Çin’de eski yetkiliye 325 milyon dolarlık rüşvetten idam cezası

Çin’in doğusundaki Nanjing kentinde eski bir ekonomik kalkınma yetkilisi olan Yang Youlin, 30 yıl boyunca aldığı rüşvetler nedeniyle idam cezasına çarptırıldı.

Jiangsu eyaletindeki Changzhou Orta Halk Mahkemesi, Yang’ın 1993-2023 yılları arasında toplam değeri 2,21 milyar yuanı aşan mal varlığı ve menfaati yasa dışı şekilde kabul ettiğine hükmetti. Söz konusu tutar yaklaşık 325 milyon dolara karşılık geliyor.

Mahkeme açıklamasına göre Yang, proje alımları, ticari faaliyetler, arazi tahsisleri ve işletme sermayesi sağlanması gibi konularda bazı kişi ve şirketlere yardım etti. Bu yardımlar karşılığında yüksek tutarda rüşvet aldığı belirlendi.

Yang hakkında yalnızca rüşvet almak suçundan değil; zimmet, rüşvet teklif etmek, kamu fonlarını usulsüz kullanmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamak suçlarından da mahkumiyet kararı verildi.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Mahkeme, Yang’ın karar duruşmasında yaptığı son savunmada “suçunu kabul ettiğini ve pişmanlığını ifade ettiğini” bildirdi.

Mahkeme tarafından yayımlanan fotoğraflarda, gri saçlı Yang’ın koyu renk ceketle iki üniformalı polis memurunun arasında ayakta durduğu görüldü.

Dava kapsamında mart ve nisan aylarında iki ayrı açık duruşma yapıldığı, duruşmalara 30’dan fazla kişinin katıldığı açıklandı.

Mahkeme, Yang’ın kişisel mal varlığına el konulmasına ve aldığı rüşvetlerin tamamının geri alınması için işlem başlatılmasına karar verdi.

Yang’ın ayrıca siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakıldığı bildirildi.

Yang hakkındaki karar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in uzun süredir devam eden yolsuzlukla mücadele kampanyasının son büyük davalarından biri oldu.

Şi yönetimi, kamu kurumları ve devlet bağlantılı şirketlerde yolsuzluğa karşı sert bir politika izlediğini savunuyor. Ancak eleştirmenler, kampanyanın zaman zaman Şi’nin siyasi rakiplerini tasfiye etmek için de kullanıldığını ileri sürüyor.

YOLSUZLUK DAVALARINDA İDAM KARARLARI

Çin’de son yıllarda bazı üst düzey yolsuzluk davalarında idam cezaları uygulanmıştı. 2021’de devlete ait bir şirketin parti sekreteri olan Lai Xiaomin, rüşvet, zimmet ve çok eşlilik suçlarından mahkum edilmesinin ardından idam edilmişti.

2024’te ise yerel bir yetkili olan Li Jianping, zimmet ve rüşvet suçlarından hüküm giymesinin ardından idam edilmişti.

Yang Youlin kararı, rüşvet miktarının büyüklüğü nedeniyle Çin’de son yılların en dikkat çekici yolsuzluk dosyalarından biri olarak öne çıktı.