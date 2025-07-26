Çin'de virüs paniği: 4 bini aşkın kişiye bulaştı!

Chikungunya virüsü vakaları, Çin'in güney eyaletlerinde artışa geçti.

Yetkililer, Foşan kentinde vaka sayısının son 2 haftada 4 bin 14'e ulaştığını bildirdi.

Vakaların yüzde 90'ının kentin Shunde bölgesinde görüldüğünü ifade eden yetkililer, hastaların hastanelerde cibinlikle korunarak tedavi edildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kuluçka süresinin 2–7 gün olduğu belirtilen virüsün belirtileri arasında ateş, eklem ağrısı ve döküntü yer alıyor. Ölüm oranı düşük olmakla birlikte yaşlı ve bağışıklığı zayıf kişilerde ciddi sonuçlar doğurabileceği söyleniyor.

AA'da yer alan bir habere göre, nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Yerel yetkilierin, salgının hızla yayılması karşısında acil durum önlemlerini devreye soktuğu bildirildi. AP'de yer alan bir habere göre, Çin hükümeti, sağlık sisteminin kapasitesini genişletmek için çok hızlı şekilde harekete geçerek, sivrisinek ısırığını engelleyecek biçimde izole edilmiş yaklaşık 7 bin 220 yatak oluşturdu, bu kapasite kısa sürede neredeyse iki katına çıkarıldı. Global Times, Foshan şehrindeki 53 hastanede PCR test kapasitesinin artırıldığını ve pozitif vakaların dijital sistem aracılığıyla 2 saat içinde raporlanarak hızlı müdahale sağlanmaya başlandığını bildirdi.

KURALLARA UYMAYANA CEZA

AP'ye göre, salgının yayılmasını durdurmak için sivrisinek kontrolüne özel önem verildi. Halktan, saksı tabaklarında, klima borularında veya çamaşır makinelerinin arkasında biriken durgun sular gibi sivrisinek üreme alanlarını ortadan kaldırmaları istendi. Pencerelere sineklik takılması, yataklarda tül kullanılması, sivrisinek kovucularla korunma sağlanması ve açık tenli uzun giysilerle dışarı çıkılması önerildi.

Independent'ta yer alan bir başka habere göre ise halk, ateş, döküntü ve eklem ağrısı gibi belirtiler konusunda bilinçlendirildi ve erken tıbbi müdahale çağrısı yapıldı. Yerel sağlık komisyonu, kurallara uymayan kişilere 10 bin yuan’a kadar para cezası verileceğini açıkladı.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ NEDİR?

Chikungunya, togavirüs ailesine bağlı bir RNA virüsüdür. İnsanlara genellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşır. Bu sivrisinekler özellikle gündüz saatlerinde aktiftir. Virüs ilk kez 1952 yılında Tanzanya’da tanımlanmıştır. İsmi, Tanzanya’daki Makonde dilinde “iki büklüm olmuş” anlamına gelir. Bu ad, hastalığın yol açtığı şiddetli eklem ağrıları nedeniyle hastaların bükülerek yürümesinden gelir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs bulaştıktan 4–7 gün sonra belirtiler ortaya çıkar. Bunlar arasında ani başlayan yüksek ateş (genellikle 39°C ve üzeri), şiddetli eklem ağrısı (özellikle el, ayak, diz ve bileklerde), baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik ve ciltte döküntü yer alır. Hastalar aşırı yorgunluk hissedebilir. Semptomlar birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilirken, bazı kişilerde eklem ağrıları aylarca sürebilir ve romatizmal etkiler gösterebilir.

NASIL BULAŞIR?

Chikungunya virüsü insandan insana doğrudan bulaşmaz. Virüs, taşıyıcı sivrisineğin ısırmasıyla insana geçer. Aynı sivrisinek türleri deng humması ve Zika virüsü gibi diğer hastalıkları da taşıyabilir.

TANI NASIL KONUR?

Tanı, hastanın semptomları ve bulunduğu bölge göz önünde bulundurularak konulur. Kesin tanı için kan testi yapılması gerekir. Bu test PCR ya da antikor testleri yoluyla gerçekleştirilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavi yalnızca semptomların hafifletilmesine yöneliktir. Bu kapsamda ateş düşürücüler, ağrı kesiciler, bol sıvı alımı ve dinlenme önerilir. Ancak, deng hummasıyla karıştırılabileceği için aspirin ve bazı anti-inflamatuar ilaçlar doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

KORUNMA YOLLARI

Sivrisinek ısırığından korunmak, chikungunya virüsünden korunmanın en etkili yoludur. Bunun için sivrisinek kovucu kullanmak, uzun kollu kıyafetler giymek, pencere ve kapılara sineklik takmak ve sivrisineklerin ürediği durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak gerekir.