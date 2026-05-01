Çin’den Afrika’da 'sıfır vergi' hamlesi: Tek bir ülke saf dışı kaldı

Çin, 2024 sonunda 33 az gelişmiş Afrika ülkesi için başlattığı vergisiz ithalat politikasını genişleterek 20 ülkeyi daha kapsama dahil etti.

Global Times'ın haberine göre, tercihli oranlar üzerinden sağlanan bu muafiyet 30 Nisan 2028’e kadar devam edecek. Bu hamleyle birlikte, Çin ile diplomatik ilişkisi olan tüm Afrika ülkeleri "sıfır gümrük" avantajından yararlanmaya başladı.

Afrika kıtasında bu tarihi fırsatı kaçıran tek ülke Esvatini oldu. Sebebi ise tamamen siyasi; Esvatini, Çin’in kendi toprağı olarak iddia ettiği Tayvan ile resmi diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülkeden biri.

Pekin’in bu hamlesi, ekonomik bir iş birliği olmasının yanı sıra "tek Çin" politikasına sadık kalanlara verilen büyük bir ödül olarak yorumlanıyor.

HANGİ ÜRÜNLER ŞAHLANACAK?

Çin Ticaret Bakanlığı, bu politikanın Afrika ürünlerini rekabetçi kılacağını belirtti. İşte bu ticaret devriminden en çok fayda sağlaması beklenenler:

Fildişi Sahili ve Gana: Kakao

Güney Afrika: Turunçgiller ve şarap

Kenya: Kahve ve avokado

Çin hali hazırda Afrika'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. 2025 verilerine göre iki bölge arasındaki ticaret hacmi 255 milyar sterline ulaşmış durumda.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf, bu adımı "çok zamanında yapılmış, kardeşçe bir jest" olarak nitelendirirken, Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian ise bunu "uluslararası sorumluluk üstlenme" olarak tanımladı.

Uzmanlara göre, Afrika ekonomilerinin önündeki asıl engel gümrük duvarları değil; sınırlı sanayi kapasitesi, zayıf lojistik ve sadece hammadde ihracatına olan bağımlılık.

